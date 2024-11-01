Гороскоп на 2 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо проявить настойчивость

День, когда можно приступать к работе над проектами, которые были задуманы ранее, но отложены на некоторое время.

Торопиться не следует, поскольку в начале дня сил окажется не так много, как хотелось бы, но они постепенно будут прибывать, пока – к послеобеденному времени – не достигнут своего пика. В работе и – особенно! – в личной жизни необходимо проявить настойчивость и даже напористость, в противном случае инициативу могут перехватить конкуренты – нельзя этого допускать.

Овен

К предложению занять новую должность, а то и вовсе сменить работу необходимо отнестись с максимальным вниманием: оно окажется весьма выгодным – как с карьерной, так и материальной точки зрения.

Телец

Прекрасное время для того, чтобы избавиться от вредных привычек и перехода на принципы ЗОЖ: начав придерживаться их сегодня, вы запрограммируете свой организм на позитивные перемены.

Близнецы

Сон, который приснится вам нынешней ночью, будет содержать подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной – или профессиональной – ситуации, так что не стоит его игнорировать.

Рак

Не стоит – в силу присущей вам впечатлительности – считать обидой любые исходящие от окружающих людей слова, которые по какой-то причине показались вам негативными – скорее всего, никто не хотел вас задеть.

Лев

Необходимо сдерживать эмоции, которые с самого утра будут рваться наружу, в противном случае вы – с присущим вам королевским размахом – можете стать стороной серьезного конфликта, о чем очень быстро пожалеете.

Дева

Добрыми вас в этот день не назовешь: резкие замечания, которые вы будете отпускать в сторону других людей, могут стать причиной серьезного конфликта, так что желательно максимально избегать общения.

Весы

Необходимо отказаться от любых – даже небольших – физических нагрузок: они могут нанести серьезный урон организму, поэтому не стоит заниматься спортом – особенно силовыми его видами – и поднимать тяжести.

Скорпион

Плохое настроение, которое может стать вашим спутником на весь день, не повод «кусать» тех, кто находится рядом: расположение духа довольно быстро улучшится, а над восстановлением отношений придется поработать.

Стрелец

Сегодня представителям вашего знака, которые привыкли действовать по наитию, необходимо отказаться от импровизаций и строго следовать плану, который нужно составить с самого утра, это – ваш ключ к успеху.

Козерог

Картина мира, которую вы сегодня будете видеть исключительно в мрачных тонах, на самом деле – не более чем игра звездных энергий, поэтому не стоит принимать ее за реальность – уже завтра все изменится.

Водолей

Нынешний день – идеальное время для изучения объявлений с вакансиями: вполне возможно, найдете объявление, которое всерьез вас заинтересует останется только отправить по адресу грамотно составленное резюме.

Рыбы

Планируя нынешний день, прежде всего, остановитесь на тех задачах, которые можно решить в течение дня: следующие за ним выходные не дадут возможности довести их до ума, и они останутся незавершенными.

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