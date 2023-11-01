Гороскоп на 2 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно оставить в стороне сомнения

День, когда надо активно действовать, оставив в стороне любые сомнения и размышления.

Особенно успешными, по мнению звезд, окажутся финансовые вопросы, которые можно – и нужно! – решать. Рекомендуется также, не теряя времени даром, обращаться к начальству с просьбой увеличить размер заработной платы или дать возможность занять новую – более перспективную и влиятельную – должность, которая давно является важной целью.

Овен

Во всех сферах жизни и деятельности необходимо двигаться вперед, не оглядываясь назад: любое воспоминание о прошлом лишит вас энергии, необходимой для того, чтобы достичь целей, связанных с будущим.

Телец

Можно приступать к реализации любого профессионального проекта – он будет буквально обречен на успех, главное, определиться с целью, которую вы перед собой поставите, и разработать стратегию по ее достижению.

Близнецы

День, когда можно позволить себе долю риска, правда, с одним условием: все последствия должны быть тщательно просчитаны, иначе вместо прибыли, на которую вы рассчитываете, можно получить убыток, который вам ни к чему.

Рак

Любые финансовые операции обещают быть успешными, поэтому желательно приурочить их именно к этому дню – уже завтра обстоятельства изменятся и добиться поставленной цели будет труднее.

Лев

В работе важно определиться с приоритетными направлениями деятельности – это позволит сделать то, что имеет первостепенное значение, и отложить на время то, что может подождать: на все вас просто не хватит.

Дева

Насколько бы важными ни были профессиональные задачи, которые придется решать сегодня, необходимо соблюдать режим труда и отдыха, иначе легко можно будет обессилить.

Весы

Прежде чем взяться за работу над важным и долговременным проектом, взвесьте свои силы, и приступайте к работе только в том случае, если будете уверены: вы справитесь с поставленной перед вами задачей.

Скорпион

Можно приступать к работе над проектом, к реализации которого вы готовились давно и упорно: сегодня наконец-то сложатся благоприятные условия для начала воплощения его в жизнь.

Стрелец

Не стоит принимать участие в предприятии, к которому у вас не лежит душа – скорее всего, интуиция вас не обманывает: оно окажется сомнительным, а вы вскоре поблагодарите себя за своевременную бдительность.

Козерог

Не стоит стараться держать под контролем все события, происходящие в вашей жизни: так, уцепившись за синицу в руке, вы вполне можете упустить журавля в небе, точнее, редкий судьбоносный шанс.

Водолей

Торговать сегодня можно даже тем, кто далек от этой деятельности: лучше всего продавать предметы собственного труда – если они понравятся покупателям, недалеко будет и до создания собственного бренда.

Рыбы

Те, кто давно и упорно работал над каким-то проектом, сегодня будут пожинать результаты своих трудов: на солидное вознаграждение, а, возможно, и новую должность вы вполне можете рассчитывать.

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