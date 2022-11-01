Гороскоп на 2 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла активизируются

День имеет у астрологов репутацию непростого – всему виной активизация сил зла, которые в это время, образно говоря, поднимают голову.

Они могут нанести серьезный ущерб каждому человеку, поэтому рекомендуется быть бдительными и соблюдать осторожность. Нежелательно принимать важные решения – особенно под влиянием минуты, верить на слово малознакомым людям и тем более идти у них на поводу, потакать своим слабостям и вообще делать то, о чем уже завтра – с большой долей вероятности – придется пожалеть.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 ноября для Овнов

Не стоит обращать внимания на сны, которые могут присниться вам нынешней ночью: каким бы пугающим ни был их сюжет и неприятным "послевкусие", к реальности они не будут иметь никакого отношения.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 ноября для Тельцов

Негативные эмоции, которые вы можете испытывать в этот день, необходимо подавлять всеми возможными способами: они неблагоприятным образом отразятся прежде всего на вас и только потом – на окружающих.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 ноября для Близнецов

Не стоит переносить напряжение, которое может "накрывать" вас с самого утра на других людей – особенно близких: плохое настроение спадет после обеда, а отношения испортятся всерьез и надолго.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 ноября для Раков

Нежелательно взваливать на себя обязанности, которые должны выполнять ваши коллеги: избаловав их, вы столкнетесь с тем, что они будут загружать вас работой постоянно – образно говоря, сядут на голову и свесят ноги.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 ноября для Львов

Прислушиваться сегодня нужно только к критике близких вам людей – в ней действительно будет зерно истины, а вот замечания тех, чье мнение не имеет для вас никакого значения, можно пропустить мимо ушей.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 ноября для Дев

Постарайтесь не становиться на один уровень с людьми, которые захотят втянуть вас в конфликт: отвечая агрессией на агрессию вы проиграете спор, в то время как, проигнорировав недоброжелательные выпады, выиграете.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 ноября для Весов

Профессиональную передышку, которую вы получите сегодня, желательно потратить на наведение порядка в деловых бумагах – скорее всего, вы давно этого не делали, а значит, будет нелегко сразу найти нужный документ.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 ноября для Скорпионов

Общение с окружающими людьми рекомендуется сократить до минимума – особенно это касается пустых разговоров, которые отнимут время, не дав ничего взамен – сосредоточьтесь на деловом общении.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 ноября для Стрельцов

Как бы вам ни хотелось расслабиться и провести день в бездействии, необходимо усилием воли заставить себя работать: нужно воспользоваться сложившимся в профессиональной сфере удачным стечением обстоятельств.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 ноября для Козерогов

Не переживайте по поводу тревожных мыслей, которые могут одолевать вас в этот день: к реальности они не имеют никакого отношения, потому что являются негативным влиянием Луны и не более того.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 ноября для Водолеев

События нынешнего дня трудно предсказать и невозможно предвидеть, поэтому нужно быть готовым к любым сюрпризам и неожиданностям, тем более что большинство из них окажутся приятными.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 ноября для Рыб

Важно избегать конфликтов, которые будут бушевать вокруг вас, особенно если они не будут иметь к вам непосредственного отношения: рискуете не только потратить даром нервы, но и испортить себе репутацию.

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