Гороскоп на 2 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла активизируются

День имеет у астрологов репутацию непростого – всему виной активизация сил зла, которые в это время, образно говоря, поднимают голову.
Они могут нанести серьезный ущерб каждому человеку, поэтому рекомендуется быть бдительными и соблюдать осторожность. Нежелательно принимать важные решения – особенно под влиянием минуты, верить на слово малознакомым людям и тем более идти у них на поводу, потакать своим слабостям и вообще делать то, о чем уже завтра – с большой долей вероятности – придется пожалеть.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 2 ноября для Овнов
Не стоит обращать внимания на сны, которые могут присниться вам нынешней ночью: каким бы пугающим ни был их сюжет и неприятным "послевкусие", к реальности они не будут иметь никакого отношения.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 2 ноября для Тельцов
Негативные эмоции, которые вы можете испытывать в этот день, необходимо подавлять всеми возможными способами: они неблагоприятным образом отразятся прежде всего на вас и только потом – на окружающих.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 2 ноября для Близнецов
Не стоит переносить напряжение, которое может "накрывать" вас с самого утра на других людей – особенно близких: плохое настроение спадет после обеда, а отношения испортятся всерьез и надолго.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 2 ноября для Раков
Нежелательно взваливать на себя обязанности, которые должны выполнять ваши коллеги: избаловав их, вы столкнетесь с тем, что они будут загружать вас работой постоянно – образно говоря, сядут на голову и свесят ноги.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 2 ноября для Львов
Прислушиваться сегодня нужно только к критике близких вам людей – в ней действительно будет зерно истины, а вот замечания тех, чье мнение не имеет для вас никакого значения, можно пропустить мимо ушей.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 2 ноября для Дев
Постарайтесь не становиться на один уровень с людьми, которые захотят втянуть вас в конфликт: отвечая агрессией на агрессию вы проиграете спор, в то время как, проигнорировав недоброжелательные выпады, выиграете.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 2 ноября для Весов
Профессиональную передышку, которую вы получите сегодня, желательно потратить на наведение порядка в деловых бумагах – скорее всего, вы давно этого не делали, а значит, будет нелегко сразу найти нужный документ.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 2 ноября для Скорпионов
Общение с окружающими людьми рекомендуется сократить до минимума – особенно это касается пустых разговоров, которые отнимут время, не дав ничего взамен – сосредоточьтесь на деловом общении.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 2 ноября для Стрельцов
Как бы вам ни хотелось расслабиться и провести день в бездействии, необходимо усилием воли заставить себя работать: нужно воспользоваться сложившимся в профессиональной сфере удачным стечением обстоятельств.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 2 ноября для Козерогов
Не переживайте по поводу тревожных мыслей, которые могут одолевать вас в этот день: к реальности они не имеют никакого отношения, потому что являются негативным влиянием Луны и не более того.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 2 ноября для Водолеев
События нынешнего дня трудно предсказать и невозможно предвидеть, поэтому нужно быть готовым к любым сюрпризам и неожиданностям, тем более что большинство из них окажутся приятными.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 2 ноября для Рыб
Важно избегать конфликтов, которые будут бушевать вокруг вас, особенно если они не будут иметь к вам непосредственного отношения: рискуете не только потратить даром нервы, но и испортить себе репутацию.
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