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Гороскоп на 2 октября для всех знаков Зодиака: день, когда мы почувствуем себя всемогущими

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Гороскоп на 2 октября для всех знаков Зодиака: день, когда мы почувствуем себя всемогущими

Фото: Getty Images

День, когда мощная энергия, наполняющая организм, создаст ощущение всемогущества. 

Самыми востребованными качествами станут благородство и великодушие, а наиболее актуальным занятием – благотворительность. Добро, сделанное в это время, практически молниеносно вернется добром, превзойдя при этом все ожидания, впрочем, зло тоже вернется бумерангом. Ни в коем случае нельзя лгать – любой обман быстро обнаружится и принесет неприятные последствия. 

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 октября для Овнов

В этот день слова будут иметь огромную материальную силу, поэтому необходимо относиться к ним с большой осторожностью – они могут обрести реальные формы. 

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 октября для Тельцов

Не стоит никому ничего обещать – особенно это касается любимых людей: скорее всего, вы не сможете сдержать данное им слово, что не лучшим образом отразится на ваших отношениях. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 октября для Близнецов

Будьте осторожны, общаясь с окружающими людьми: нечаянно сорвавшееся с языка неосторожное слово может всерьез задеть близкого вам человека, о чем уже завтра всерьез пожалеете. 

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 октября для Раков

Самый главный ваш враг сегодня – переохлаждение, которое может на некоторое время запереть вас дома: чтобы подобного не произошло, необходимо остерегаться сквозняков и прохладительных напитков. 

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 октября для Львов

Удивить враждебно настроенного по отношению к вам человека можно будет одним-единственным способом – пожелав ему добра: в таком случае весь его негатив к нему же и вернется. 

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 октября для Дев

Прилив энергии, который вы почувствуете в этот день, желательно направить на единственно любимое вами занятие – наведение порядка в окружающем пространстве, преимущественно в собственном доме. 

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 октября для Весов

Несмотря на выходной, звезды советуют вам взять работу на дом и основательно подготовиться к завтрашнему дню: вам необходимо будет произвести благоприятное впечатление на начальство и коллег. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 октября для Скорпионов

День, как и положено выходному, необходимо посвятить отдыху, но с одним условием – он должен быть активным: в приоритете занятия спортом – можно посетить фитнес-клуб или бассейн. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 октября для Стрельцов

Прежде чем принять важное решение личного плана, посоветуйтесь с людьми, которым доверяете – это могут быть как родственники, так и близкие друзья: они дадут вам дельный и бескорыстный совет. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 октября для Козерогов

Не скупитесь на добрые слова и комплименты – окружающим вас людям сегодня необходима моральная поддержка, поэтому они высоко оценят вашу доброту, внимание и способность сопереживать. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 октября для Водолеев

Постарайтесь не тратить силы, которых сегодня будет предостаточно, на разговоры, без которых вполне можно обойтись: несмотря на вашу страсть к общению, вы сможете перебороть себя в этом плане. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 октября для Рыб

Если вам необходимо в чем-то убедить близкого человека, воспользуйтесь шансом, предоставленным вам в этот день: красноречие, которым наградят вас звезды, поможет склонить на свою сторону кого угодно. 

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