Гороскоп на 2 октября для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит делать двусмысленные намеки

Гороскоп на 2 октября / © www.credits

Реклама

Можно допускать только позитивные мысли и пожелания, а вот за злые комментарии в адрес других людей рано или поздно придется ответить, поэтому необходимо от них отказаться.

Поскольку в этот день люди становятся чересчур обидчивыми, не стоит делать двусмысленные намеки и неосторожно шутить — любая мелочь может стать причиной серьезного конфликта.

Овен

Жалеть себя нежелательно в любое время, но сегодня — особенно: такое настроение лишит вас трудоспособности звезд, в которой вы будете нуждаться в этот день, да и реальных оснований у вас ля этого нет.

Реклама

Телец

Вспышки гнева, которые будут свойственны вам в течение дня, необходимо сублимировать, направив ее на позитивные жизненные перемены: например, на реализацию важного проекта или домашние хлопоты.

Близнецы

День — разумеется, по возможности — желательно провести в одиночестве: без присутствия раздражителей в виде окружающих людей вам удастся сделать куда больше того, что вы изначально себе наметили.

Рак

Несмотря на прилив акосмической энергии, которую вы ощутите в это время, работе может помешать неизвестно откуда взявшаяся лень — чтобы она не помешала вашей работе, необходимо найти в себе силы преодолеть ее.

Лев

Оценивая поступки окружающих вас людей, не торопитесь их осуждать: сначала постарайтесь — ради себя самих — «влезть в шкуру» другого человека, если не приняв, то хотя бы поняв ее, что облегчит взаимопонимание.

Реклама

Дева

Сегодня необходимо, как ни странно это прозвучит, избегать слишком тесных контактов с близкими людьми: поскольку есть вероятность ссоры, которая может не только затянуться надолго, но и разрушить отношения.

Весы

День благоприятен для исправления допущенных ранее ошибок — как в профессиональном, так и в личном отношении: так, можно переделать проект с погрешностью или извиниться перед обиженным вами человеком.

Скорпион

Изменить к лучшему отношения с близким человеком не так сложно, как кажется — главное, несмотря на твёрдую уверенность в собственной правоте, хотя бы ненадолго допустить, что в его словах тоже может крыться истина.

Стрелец

День, когда необходимо отодвинуть на второй план решение материальных вопросов, предпочтя им духовные запросы и интересы: в таком случае, спустя некоторое время, именно они принесут вам финансовую прибыль.

Реклама

Козерог

Нежелательно отказывать в помощи людям, которые в этот день обратится к вам с просьбой решить их проблемы: то, что вам, скорее всего, ничего не будет стоить, может их спасти — в буквальном смысле этого слова

Водолей

Необходимо обращать внимание на сигналы, которые будет посылать судьба — они помогут сориентироваться в сложившейся ситуации, особенное если вы не станете их игнорировать, а, наоборот, примете к сведению.

Рыбы

День, несмотря на разгар рабочей недели, желательно посвятить отдыху — необходимо расслабиться и восстановить силы перед важным профессиональным рывком, которые предстоит вам в ближайшее время.

Читайте также: