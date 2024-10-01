Гороскоп на 2 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно мечтать и строить планы

Все, что задумано в это время, имеет стопроцентные шансы на успех, главное – не браться за их осуществление сразу же, а подождать хотя бы до завтрашнего дня. Оборотная – неприятная – стороны этого времени заключается в том, что мы становимся чересчур легковерными и простодушными, из-за чего можем стать жертвами мошенников всех мастей. Но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен: зная об опасности, важно вести себя соответствующим образом – прежде всего не общаться с людьми, в порядочности которых мы сомневаемся.

Овен

Несмотря на то, что энергетика этого дня в общем и целом позитивная, расслабляться не стоит: необходимо помнить об опасностях, которые несет это время – особенно нежелательно торопиться с важными решениями.

Телец

Даже если ы точно знаете, как поступить в той ли иной ситуации, не стоит указывать на это другим: скорее всего, они сочтут ваш «совет» нетактичным вмешательством в их жизни и отреагируют соответствующим образом.

Близнецы

Не стоит верить на слово тому, кто захочет опорочить в ваших глазах близкого человека – убедить вас в его вине могут только веские доказательства, но, скорее всего, предоставить их вам не смогут.

Рак

Не стоит и пытаться сделать несколько дел одновременно, все равно вам это не удастся, зато цейтноте, в который вы в результате попадете, испортит настроение не только на сегодняшний, но и на завтрашний день.

Лев

Нынешний день – или хотя бы его часть – нужно провести с близкими друзьями или любимым человеком: общение с ними поможет вам накопить положительные эмоции, которые значительно улучшат ваше настроение.

Дева

Откажитесь – хотя бы на время! – от привычки раскладывать все по полочкам: устройте в окружающем пространстве небольшой хаос – он подтолкнут к гениальным профессиональным решениям.

Весы

Чтобы отрицательная энергия не взяла верх над вашим настроением, желательно «выпустить пар»: например, заняться спортом или устроить в доме генеральную уборку – вместе с потраченной энергией уйдет и негатив.

Скорпион

Скорее всего, ссоры с близким человеком вам сегодня не избежать, но минимизировать последствия можно и нужно: в словесной перепалке не стоит заходить слишком далеко – надо оставить путь к отступлению.

Стрелец

Даже если вы испытываете настоятельную потребность в общении, не навязывайте его людям, которые по какой-то причине не хотят вступать с вами в контакт – удовольствия от такой «беседы» вы все равно не получите.

Козерог

Сегодня вы как никогда будете нуждаться в положительных эмоциях, а лучше – и проще – всего удастся получить их, "общаясь" с природой, так что найдите время для прогулки по ближайшему парку или лесу.

Водолей

Важно соблюдать максимальную осторожность как на улице, которую не стоит переходить в неположенном месте, так и дома, где очень важно проявить осмотрительность при пользовании бытовыми приборами.

Рыбы

Неожиданная прибыль – в виде выплаченной за работу премии – придется как нельзя кстати, особенно для тех представителей знака, которые за последнее время успели изрядно поиздержаться.

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