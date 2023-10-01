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Гороскоп на 2 октября для всех знаков Зодиака: день, когда события покажут, насколько правильно мы живем

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Гороскоп на 2 октября для всех знаков Зодиака: день, когда события покажут, насколько правильно мы живем

Гороскоп на 2 октября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда человек может как будто бы со стороны увидеть свою жизнь, что позволяет реально оценить сложившуюся в ней ситуацию. 

Его события покажут, насколько правильно мы живем: в нужном ли направлении движемся, добры ли к окружающим, не совершаем ли поступков, которых впоследствии будет стыдиться. Сделанные в результате выводы должны либо подтвердить правильность нашего жизненного выбора, либо опровергнуть его – с последующим исправлением совершенных ошибок. 

Овен 

Рассчитывать сегодня – прежде всего, в профессиональных вопросах – придется исключительно на себя, окружающие будут слишком непостоянными, чтобы на них можно было положиться.

Телец 

Прежде чем приступать к работе над новым проектом, проанализируйте итоги предыдущих дел – это поможет вам избежать совершенных ранее ошибок и справиться с новыми задачами на «отлично». 

Близнецы 

Сегодня, когда нельзя тратить время на раскачку – необходимо с самого утра составить максимально подробный план и активно действовать, в соответствии с его пунктами. 

Рак 

В отношениях с окружающими людьми придерживайтесь принципа «доверяй, но проверяй»: вполне возможно, что человек, к мнению которого вы решите прислушаться, преследует не самые благородные цели. 

Лев 

Необходимо обратить внимание на сон, приснившийся нынешней ночью: в нем вполне может содержаться подсказка относительно того, как поступить в непростой жизненной ситуации, в которую поставила вас жизнь. 

Дева 

Несмотря на начало рабочей недели, день не подходит для серьезных профессиональных дел: лучше взять отгул и посвятить его отдыху, если же сидеть без дела будет совсем невмоготу, заняться хозяйством. 

Весы 

Работа сегодня спориться не будет, зато можно потратить свободное время на наведение порядка в документах – как реальных, так и виртуальных, которые вы в спешке рассовали по компьютерным папкам. 

Скорпион 

В отношениях с любимым человеком может наметиться разлад – прежде чем обвинять его во всех смертных грехах, вспомните о том, что и вы кое в чем перед ним виноваты и спустите ссору на тормозах. 

Стрелец 

Неинтересные, но тем не менее, важные домашние и бытовые дела не могут вечно отлеживаться в долгом ящике – рано или поздно их нужно будет оттуда «достать» и довести до ума, и, похоже, это время пришло. 

Козерог 

Не стоит вмешиваться в чужую жизнь – раздавать советы и интересоваться интимными подробностями других людей, желательно вспомнить о существовании своей, и все встанет на свои места. 

Водолей 

Нынешний день несмотря на начало недели, не подходит для профессиональной деятельности – решение любых вопросов такого рода окажется ошибочным, зато хобби увлечет, но и принесет удовольствие. 

Рыбы 

Очень важно уделить время – если не весь день, то хотя бы его половину – своим друзьям и близким: общение с ними поможет вам сбросить накопившийся груз негатива и настроиться на позитив. 

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Дата публикации
Просмотры
764
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