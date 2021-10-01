Гороскоп на 2 октября для всех знаков Зодиака: день сплетен и транжирства

Гороскоп на 2 октября для всех знаков Зодиака: день сплетен и транжирства

День пустых хлопот, располагающий к бесцельным разговорам, спорам, сплетням, суете и бездумному транжирству.

Избежать таких – не лучших – проявлений человеческой натуры удастся только тем, кто сможет ограничить общение с малознакомыми людьми и по возможности провести время в одиночестве – например, за чтением или просмотром хорошего кино.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 октября для Овнов

Все, что так или иначе касается успешной профессиональной деятельности – например, переговоры с деловыми партнерами, финансовые сделки, подписание важных договоров – лучше перенести на другое время.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 октября для Тельцов

Несмотря на непреодолимое желание взяться за работу, которое будет одолевать вас с раннего утра, спешить с этим не следует – успехом она не увенчается, только зря потратите время и силы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 октября для Близнецов

Хороший день для того, чтобы отвлечься от повседневных хлопот, которых, сколько ни работай, меньше не станет, и немного отдохнуть – поухаживать за собой, принять ванну с морской солью, погулять.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 октября для Раков

Дела, запланированные на это время, необходимо равномерно распределить на весь день: приурочив нагрузку на первую его половину, вы рискуете надорваться, сместив на вторую – не успеть.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 октября для Львов

Необходимо отказаться от любого – даже минимального и безобидного – риска: любые авантюрные действия вместо выигрыша принесут проигрыш, а это вряд ли входит в ваши планы.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 октября для Дев

Вам не помешает доля разумной экономии: разумеется, не стоит отказывать себе в необходимом, но и – в порыве транжирства – скупать все, что попадется на глаза, тоже нежелательно – так недолго и обанкротиться.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 октября для Весов

Звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на сны, которые вы увидите нынешней ночью: возможно, он и не окажется вещим, но ответ на волнующий вас вопрос вполне может дать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 октября для Скорпионов

Составляя профессиональный план на ближайшее время, постарайтесь просчитать все детали и нюансы, иначе впоследствии любая мелочь может стать досадной препоной на пути к заветной цели.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 октября для Стрельцов

Поскольку вы слишком долго пренебрегаете своим здоровьем, пришло время наконец-то им заняться – пройти обследование, которое покажет, на что надо обратить внимание в первую очередь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 октября для Козерогов

Можно – и нужно – получить приятные эмоции – например, посетить музей, картинную галерею или послушать, хотя бы дома, хорошую классическую музыку – это успокоит и умиротворит вас.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 октября для Водолеев

Выбирая проект для реализации, прислушивайтесь исключительно к своему внутреннему голосу – такие понятия, как "модно" или "престижно", не должны влиять на ваше решение.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 октября для Рыб

Накаляющиеся время от времени отношения с любимым человеком – не повод для мыслей о расставании: трудности в вашей совместной жизни являются временными, а ссоры бывают у всех.

Прогнозы на октябрь 2021:

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