Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя никого осуждать и обсуждать

Нынешний день может принести с собой пассивность, апатию и плохое настроение.

Чтобы оно не овладело человеком, необходимо тщательно контролировать не только действия, но и мысли. В этот день также велика вероятность стать жертвой чужого злого умысла, сплетен, слухов и интриг. Избежать такого сценария смогут только те, кто сам не станет никого осуждать и обсуждать, да и вообще не будет участвовать в разного рода закулисных играх.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 сентября для Овнов

Сегодня не стоит перенапрягаться – как физически, так и морально: в работе лучше делать перерывы, также – благо, на календаре выходной – желательно было бы устроить дневной отдых в виде непродолжительного сна.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 сентября для Тельцов

Планировать будущие профессиональные дела можно только после того, как будут подробно и тщательно разобраны и проанализированы старые, нельзя допустить повторения прошлых ошибок.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 сентября для Близнецов

День, когда нельзя допускать не только недостойных поступков, но и плохих мыслей с пожеланиями кому-то зла – они не самым лучшим образом повлияет на карму, которую пока еще никто не отменял.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 сентября для Раков

В течение дня все будет буквально валиться из рук, поэтому желательно вспомнить, что на календаре суббота, и максимум времени посвятить отдыху – причем, желательно пассивному.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 сентября для Львов

День благоприятен для наведения порядка в документах и оплаты счетов: упорядочив пространство вокруг себя, вы, тем самым, установите мир и лад в своей душе, что очень важно для вас в последнее время.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 сентября для Дев

Сложатся благоприятные условия для того, чтобы посмотреть на себя со стороны: вы с удивлением обнаружите, что не обстоятельства, а черты вашего характера, мешают вам постигать поставленных целей.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 сентября для Весов

Самокритика, конечно, вещь полезная – она помогает совершенствоваться в жизни и профессии, однако сегодня, занимаясь ею, главное, не переборщить: пониженная самооценка тоже не будет способствовать успеху.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 сентября для Скорпионов

Окружающие вас люди – кто специально, а кто и невольно – могут устраивать провокации, эмоционально реагируя на которые вы рискуете потратить энергию, необходимую для полноценной жизни и работы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 сентября для Стрельцов

Не стоит посвящать в подробности своей личной жизни даже близких вам людей – например, родных или подруг: помните, что счастье любит тишину – те, кто много болтает, не могут на него рассчитывать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 сентября для Козерогов

Решение, принятое в этот день, с большой долей вероятности может оказаться ошибочным, поэтому лучше перенести этот процесс на другое – более благоприятное – время.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 сентября для Водолеев

Не стоит рассчитывать на продолжение отношений с человеком из далекого прошлого, который неожиданно появится в вашей жизни – скорее всего, ничего подобного с вами и бывшим возлюбленным не случится.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 сентября для Рыб

Желательно уделить максимум внимания своим родственникам – особенно, пожилым: это позволит вам не только помочь им, но и пополнить собственный запас сил и энергии.

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