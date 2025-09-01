Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда появится возможность двигаться вперед

Гороскоп на 2 сентября

Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Мощная позитивная энергетика нынешних лунных суток даст возможность двигаться вперед, сметая на своем пути все препятствия, но — при одном условии: нужно сосредоточиться на делах, которые действительно важны, и отбросить все мелкое и второстепенное — то, что может еще какое-то время подождать.

Овен

Не стоит обращать внимания на переменчивое настроение окружающих: из-за присущего всем нам непостоянства уже завтра оно из плохого превратится в хорошее, а затраченные нервы вернуть не удастся ни при каких условиях.

Телец

Важно помнить о том, что «слово — серебро, а молчание — золото», и, грубо говоря, не открывать рот без крайней на то необходимости. Лучше в этот день вообще дать обет молчания и соблюдать его хотя бы до вечера.

Близнецы

Не стоит прислушиваться к замечаниям других людей, чего бы они ни касались — профессиональных дел или ситуации, сложившейся в личной жизни, вряд ли они будут продиктованы добрыми намерениями.

Рак

В любой ситуации нужно двигаться только вперед — отступать, по присущей представителям вашего знака привычке — вредно как для дела, так и для самооценки: от такой трусливой тактики она может серьезно пострадать.

Лев

Неровный эмоциональный фон, который будет отличать вас в это день, может стать причиной импульсивных, непредсказуемых и, что особенно важно, непродуманных поступков, за которые уже завтра придется пожалеть.

Дева

Заботясь о других, не стоит забывать и о себе — нынешний лунный день хорошо подходит для того, чтобы позаботиться как о своей «физической оболочке», так и о духовном содержании, и второе зачастую важнее первого.

Весы

Необходимо провести тщательный анализ проделанной за последнее время работы– возможно, в какой-то момент вы так увлеклись, что, отклонились от намеченного курса, от намеченного курса, но еще не поздно все исправить.

Скорпион

Нельзя допускать, чтобы нынешний — эффективный во всех отношениях — день прошел впустую, его обязательно нужно наполнить делами и событиями, чтобы впоследствии не сожалеть об упущенных возможностях.

Стрелец

Девиз дня — «что посеешь, то и пожнешь»: чем больше представителям вашего знака удастся сделать сегодня на непосредственном рабочем месте, тем более солидные дивиденды светят вам в ближайшем будущем.

Козерог

Расходовать силы, щедро отпущенные природой в этот день, нужно максимально разумно и экономно — моральное и физическое перенапряжение может сказаться на организме не самым лучшим образом.

Водолей

Желательно обращать внимание на подсказки, которые будет в этот день посылать Вселенная: так, если какое-то дело упорно не ладится, значит от него нужно отказаться, или хотя бы отложить на несколько дней.

Рыбы

Нынешний день категорически не подходит для старта новых и важных дел — скорее всего, они будут продвигаться с большими заминками, а в результате могут и вовсе закончиться серьезным — и крайне неприятным — крахом.

