- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 834
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда появится возможность двигаться вперед
День, когда любая — даже очень сложная — задача окажется по плечу, особенно если действовать, а не ждать, когда все сложится само по себе.
Мощная позитивная энергетика нынешних лунных суток даст возможность двигаться вперед, сметая на своем пути все препятствия, но — при одном условии: нужно сосредоточиться на делах, которые действительно важны, и отбросить все мелкое и второстепенное — то, что может еще какое-то время подождать.
Овен
Не стоит обращать внимания на переменчивое настроение окружающих: из-за присущего всем нам непостоянства уже завтра оно из плохого превратится в хорошее, а затраченные нервы вернуть не удастся ни при каких условиях.
Телец
Важно помнить о том, что «слово — серебро, а молчание — золото», и, грубо говоря, не открывать рот без крайней на то необходимости. Лучше в этот день вообще дать обет молчания и соблюдать его хотя бы до вечера.
Близнецы
Не стоит прислушиваться к замечаниям других людей, чего бы они ни касались — профессиональных дел или ситуации, сложившейся в личной жизни, вряд ли они будут продиктованы добрыми намерениями.
Рак
В любой ситуации нужно двигаться только вперед — отступать, по присущей представителям вашего знака привычке — вредно как для дела, так и для самооценки: от такой трусливой тактики она может серьезно пострадать.
Лев
Неровный эмоциональный фон, который будет отличать вас в это день, может стать причиной импульсивных, непредсказуемых и, что особенно важно, непродуманных поступков, за которые уже завтра придется пожалеть.
Дева
Заботясь о других, не стоит забывать и о себе — нынешний лунный день хорошо подходит для того, чтобы позаботиться как о своей «физической оболочке», так и о духовном содержании, и второе зачастую важнее первого.
Весы
Необходимо провести тщательный анализ проделанной за последнее время работы– возможно, в какой-то момент вы так увлеклись, что, отклонились от намеченного курса, от намеченного курса, но еще не поздно все исправить.
Скорпион
Нельзя допускать, чтобы нынешний — эффективный во всех отношениях — день прошел впустую, его обязательно нужно наполнить делами и событиями, чтобы впоследствии не сожалеть об упущенных возможностях.
Стрелец
Девиз дня — «что посеешь, то и пожнешь»: чем больше представителям вашего знака удастся сделать сегодня на непосредственном рабочем месте, тем более солидные дивиденды светят вам в ближайшем будущем.
Козерог
Расходовать силы, щедро отпущенные природой в этот день, нужно максимально разумно и экономно — моральное и физическое перенапряжение может сказаться на организме не самым лучшим образом.
Водолей
Желательно обращать внимание на подсказки, которые будет в этот день посылать Вселенная: так, если какое-то дело упорно не ладится, значит от него нужно отказаться, или хотя бы отложить на несколько дней.
Рыбы
Нынешний день категорически не подходит для старта новых и важных дел — скорее всего, они будут продвигаться с большими заминками, а в результате могут и вовсе закончиться серьезным — и крайне неприятным — крахом.
