Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла активизируются

День, справедливо считающийся самым опасным в лунном календаре, характеризуется активностью и агрессивностью сил зла.
Они не встречают сопротивления, а люди истощены и ослаблены, поэтому нужно быть готовыми к тому, что нечисть разного рода – в том числе, и токсичные особы – будут нас атаковать. Чтобы избежать столкновения с негативом, стоит – если это возможно в понедельник – остаться дома, где., как известно, и стены помогают.
Овен
Необходимо проявлять осторожность: отказаться от общения с незнакомцами, посещения мест большого скопления людей и хождения по безлюдным улицам в темное время суток.
Телец
Упадок сил, который может наблюдаться с самого утра, не стоит пытаться подстегнуть искусственно – при помощи кофе, энергетических напитков и усилий воли, лучше дать себе возможность немного отдохнуть.
Близнецы
Отвечать злом на зло нежелательно в любое время, но в этот день – особенно: бумеранг, который значительно ускорился в последнее время, может дать о себе знать гораздо быстрее, чем можно было бы того ожидать.
Рак
Претензии, которые выскажут вам в этот день окружающие, в большинстве случаев не будут заслуживать внимания, но к тем, что будут исходить от близких людей, звезды все-таки советуют прислушаться.
Лев
Лучший способ выйти победителем из любого конфликта – выступить в роли дипломата, примиряющего враждующие стороны: у представителей вашего знака есть необходимый для этого авторитет.
Дева
Девиз дня: максимальная осторожность во всем, но, прежде всего, в общении с руководством – любое неосторожное слово может стать поводом для начальственного гнева и, как следствие, взыскания.
Весы
Несмотря на благоприятную финансовую картину, не стоит безалаберно относиться к своим сбережениям – в это время лучше проявить бережливость и не покупать вещи, от которых вы вполне можете обойтись.
Скорпион
Если есть хотя бы малейшая возможность, рекомендуют взять на работе отгул и провести день на природе, желательно около водоема – реки или озера: такой отдых позволит зарядиться энергией на месяц вперед.
Стрелец
Прежде чем приступать к работе над новыми профессиональными идеями, оцените последствия своей деятельности, спросите себя, готовы ли вы к переменам, которые они могут с собой принести.
Козерог
Все, что вы сделаете в этот день, не будет напрасным – оно будет иметь далеко идущие и, предположительно, позитивные последствия, поэтому можно смело воплощать в жизнь то, что было запланировали ранее.
Водолей
День, когда нужно меньше говорить и больше слушать: так вы сможете понять, какие цели преследуют окружающие люди – кто из них искренне желает вам добра, а кто, увы, настроен далеко не благодушно.
Рыбы
Действия, которые вы совершите сегодня, спустя непродолжительное время коренным образом изменят вашу жизнь, так что, прежде чем что-то сделать, просчитайте последствия хотя бы на пару шагов вперед.
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