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Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла активизируются

Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла активизируются

Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака / Фото: Getty Images

День, справедливо считающийся самым опасным в лунном календаре, характеризуется активностью и агрессивностью сил зла. 

Они не встречают сопротивления, а люди истощены и ослаблены, поэтому нужно быть готовыми к тому, что нечисть разного рода – в том числе, и токсичные особы – будут нас атаковать. Чтобы избежать столкновения с негативом, стоит – если это возможно в понедельник – остаться дома, где., как известно, и стены помогают.

Овен 

Необходимо проявлять осторожность: отказаться от общения с незнакомцами, посещения мест большого скопления людей и хождения по безлюдным улицам в темное время суток. 

Телец 

Упадок сил, который может наблюдаться с самого утра, не стоит пытаться подстегнуть искусственно – при помощи кофе, энергетических напитков и усилий воли, лучше дать себе возможность немного отдохнуть. 

Близнецы 

Отвечать злом на зло нежелательно в любое время, но в этот день – особенно: бумеранг, который значительно ускорился в последнее время, может дать о себе знать гораздо быстрее, чем можно было бы того ожидать. 

Рак 

Претензии, которые выскажут вам в этот день окружающие, в большинстве случаев не будут заслуживать внимания, но к тем, что будут исходить от близких людей, звезды все-таки советуют прислушаться. 

Лев 

Лучший способ выйти победителем из любого конфликта – выступить в роли дипломата, примиряющего враждующие стороны: у представителей вашего знака есть необходимый для этого авторитет. 

Дева 

Девиз дня: максимальная осторожность во всем, но, прежде всего, в общении с руководством – любое неосторожное слово может стать поводом для начальственного гнева и, как следствие, взыскания. 

Весы 

Несмотря на благоприятную финансовую картину, не стоит безалаберно относиться к своим сбережениям – в это время лучше проявить бережливость и не покупать вещи, от которых вы вполне можете обойтись. 

Скорпион 

Если есть хотя бы малейшая возможность, рекомендуют взять на работе отгул и провести день на природе, желательно около водоема – реки или озера: такой отдых позволит зарядиться энергией на месяц вперед. 

Стрелец 

Прежде чем приступать к работе над новыми профессиональными идеями, оцените последствия своей деятельности, спросите себя, готовы ли вы к переменам, которые они могут с собой принести. 

Козерог 

Все, что вы сделаете в этот день, не будет напрасным – оно будет иметь далеко идущие и, предположительно, позитивные последствия, поэтому можно смело воплощать в жизнь то, что было запланировали ранее. 

Водолей 

День, когда нужно меньше говорить и больше слушать: так вы сможете понять, какие цели преследуют окружающие люди – кто из них искренне желает вам добра, а кто, увы, настроен далеко не благодушно. 

Рыбы 

Действия, которые вы совершите сегодня, спустя непродолжительное время коренным образом изменят вашу жизнь, так что, прежде чем что-то сделать, просчитайте последствия хотя бы на пару шагов вперед. 

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