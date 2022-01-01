Гороскоп на 2 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно зажечь свечи

Гороскоп на 2 января для всех знаков Зодиака: день, когда нужно зажечь свечи

День темной энергетики, отрицательно влияющей на нашу жизнь, но прежде всего – на человеческую психику.

Нервное напряжение будет нарастать в течение всего дня и может негативно сказаться на отношениях с другими людьми, что в свою очередь приведет к серьезному стрессу. Лучшей защитой от сил зла станет огонь – достаточно просто зажечь свечи или камин и спокойно посидеть, глядя на пламя.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 января для Овнов

Выходя на улицу, стоит, памятуя об энергетике этого дня, ограничиться посещением продовольственного магазина и аптеки: мест большого скопления людей лучше избегать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 января для Тельцов

День – разумеется, по возможности – нужно провести в одиночестве: общение с другим – даже близкими – людьми может привести к конфликту, о котором придется пожалеть.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 января для Близнецов

Не стоит отвечать грубостью на грубость и резкостью на резкость: даже будучи сильно задетыми, найдите в себе силы сдержаться и промолчать – нельзя умножать зло, которого и так очень много вокруг.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 января для Раков

Необходимо отказаться от встречи с друзьями и приятелями, даже если вы договаривались о ней заранее: исход общения может оказаться неожиданным и оставить о себе не самые приятные воспоминания.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 января для Львов

Нежелательно посещать парикмахерскую, особенно если вашей целью является стрижка: срезав волосы, вы можете навлечь на свою голову серьезные неприятности.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 января для Дев

Причиной серьезного конфликта с близким человеком может стать любая – самая незначительная – мелочь, поэтому сегодня лучше максимально сократить общение с ним.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 января для Весов

Любым другим занятиям необходимо предпочесть домашние хлопоты: жилье станет для вас Вселенной в миниатюре, и находя в нем порядок вы позаботитесь о всем мироздании.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 января для Скорпионов

Держать себя в руках сегодня важно, как никогда – повышенная эмоциональность чревата нервным срывом, что не только отразится на душевном состоянии, но и рассорит с близкими людьми.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 января для Стрельцов

Можно постепенно – правда, пока без особого энтузиазма – приступать к работе: начните с завершения дел, которые вы не успели довести до ума в прошлом году – похоже, время для них пришло.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 января для Козерогов

Всплеск эмоций, который вы можете испытать в это время, не стоит демонстрировать окружающим, но и загонять внутрь тоже не следует: можно выпустить пар, разбив пару ненужных тарелок в одиночестве.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 января для Водолеев

День неблагоприятен для активных и решительных действий, его лучше провести в тишине и покое, занимаясь рутинными делами, до которых в другие времена не доходят руки.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 января для Рыб

Звезды говорят о необходимости осторожного отношения с деньгами: от покупок, несмотря на большие послепраздничные скидки, лучше отказаться – они могут оказаться со скрытым браком, который обнаружится не сразу.

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