Гороскоп на 2 января для всех знаков Зодиака: день, когда удача ждет тех, кто готов перейти от слов к делу
День, в который одинаково комфортно и уютно будет чувствовать себя все знаки Зодиака, но удача ждет тех, кто готов перейти от слов к делу.
Особенно важно сделать первый — самый главный! — шаг в любом деле, поэтому не стоит медлить с активными действиями. Также сегодня ничто не должно помешать общению с родными и знакомыми, которое имеет большое значение всегда, но сейчас — особенно.
Овен
Приступив к важному делу, нужно быть готовым к тому, что его — как бы трудно вам ни было — придется довести до конца, хоть временами это будет и непросто — в противном случае, не стоит и начинать.
Телец
Кто-то из знакомых может оказаться совсем не тем, за кого себя выдает: не стоит огорчаться из-за того, что обстоятельства сложились таким образом — хорошо, что все выяснится сейчас, а не в другое — более сложное — время. .
Близнецы
Долгие метания пополам с сомнениями не пойдут на пользу новым планам, подготовка к которым идет уже в течение нескольких месяцев, — удачу принесет только уверенность в правильности поставленной цели
Рак
Ссору с коллегой или другом стоит «заглушить» на начальной стадии, пока она не зашла чересчур далеко, в противном случае она может перерасти в длительный конфликт вплоть до полного разрыва отношений.
Лев
Любое начатое в этот день дело потребует приложения серьезных усилий — на манну небесную рассчитывать не приходится, так что необходимо приложить значительные усилия, которые быстро себя оправдают.
Дева
Прежде чем приступить к реализации нового проекта, необходимо завершить старые, которых по разным причинам скопилось уже изрядное количество — главное, планомерно и методично «закрывать» одно за другим.
Весы
Звезды рекомендуют перестать заботиться обо всех без исключения окружающих, и, наконец-то, подумать о себе — например, посвятить нынешний день отдыху ь- его необходимость назрела уже давно.
Скорпион
Приняв важное — профессиональное или жизненное — решение, лучше не медлить и приступать к его воплощению в жизнь — сегодня самое благоприятное для этого время, завтра уже может быть поздно.
Стрелец
Необходимо проявить решительность и вывести за круг общения людей, склонных к проявлению агрессии, даже если она является пассивной — их нахождение рядом с вами может впоследствии оказаться опасным.
Козерог
Болезнь, начавшаяся в этот день, скорее всего, будет обусловлена психосоматическими причинами, поэтому лечить ее нужно не на физическом, а на ментальном — психологическом — уровне.
Водолей
Не самый подходящий день для официального заключения брака — отношения, оформленные в это время, к сожалению, окажутся недолговечными, поэтому церемонию лучше перенести.
Рыбы
Нынешний день удачен для любых финансовых операций, исключением — впрочем, как и всегда — являются азартные игры, от которых лучше отказаться, слишком велик риск потерять крупную сумму денег.
