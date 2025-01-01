Гороскоп на 2 января для всех знаков Зодиака: день, когда все тайное выйдет наружу и станет явью

День, когда все тайное, что мы тщательно скрывали долгое время, выйдет наружу и станет явью.

Можно принимать важные решения, подписывать серьезные и долговременные контракты, и, что очень важно, приступать к воплощению в жизнь грандиозных проектов, в том числе и тех, которые кажутся невыполнимыми – справиться с ними в это время будет несложно. Из плохих новостей – агрессивность, которая может быть свойственная даже самым незлобивым людям: вопрос легко решается сокращением общения, а по возможности – полным отказом от него.

Овен

Проявив активность и настойчивость, можно будет достичь любой цели, лавное – не дать никому сбить себя с делового настроя, потому что вернуться к нему снова будет непросто, а благоприятный для работы день пропадет.

Телец

О том, что и как говоришь, нужно думать всегда, но сегодня – особенно: резкие слова, сказанные нечаянно или невпопад, могут обидеть близкого человека, а заглаживать вину придется долго и старательно.

Близнецы

Главное, что необходимо сегодня демонстрировать в работе – это характер: он понадобится для преодоления трудностей, которые неожиданно могут возникнуть в это время, пасовать перед ними нельзя ни в коем случае.

Рак

Необходимо ненадолго – хотя бы только на сегодняшний день – отказаться от свойственной вам покладистости и дать отпор тем, кто попробует вас обидеть, иначе они сядут на голову – в буквальном смысле слова.

Лев

День благоприятен для выполнения рабочих обязанностей, но – с одним условием: необходимо сосредоточиться только на них, не отвлекаясь на занятия, которые не важны или могут подождать.

Дева

Осторожность в отношениях с деньгами не помешает никогда, но в этот день особенно важно «взвешивать» каждую покупку на предмет ее необходимости – слишком велик риск приобрести массу дорогих и ненужных вещей.

Весы

В этот день нужно отказаться от привычки мирить тех, кто находится в ссоре: велика вероятность, что враждующие стороны помирятся, а виноватым в своем конфликте дружно объявят вас.

Скорпион

В этот день необходимо позаботиться не столько о других, сколько о себе: несмотря на то, что центром вашей Вселенной являются близкие и – особенно! – дети, небольшая доля эгоизма вам не повредит.

Стрелец

Услышав критическое замечание от кого-то из близких, не спешите возмущаться – сначала подумайте о том, почему вам его сделали: возможно, в этих словах есть смысл – стоит принять его к сведению.

Козерог

Лучшее средство от плохого настроения, которое может накрыть вас в этот день, – работа, причем, чем больше ее будет, тем лучше для вас: это не только отвлечет от грустных мыслей, но и настроит на позитивный лад.

Водолей

Не позволяйте чужим мнениям поколебать ваше решение действовать так или иначе: возможно, они будут преследовать благие цели, но отвечать за конечный результат придется именно вам – свалить ни на кого не удастся.

Рыбы

Важно избегать физической нагрузки: велик риск потратить все силы на работу, после чего их не останется даже на самые элементарные житейские дела, которых несмотря на прошедший праздник, никто не отменял.

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