Гороскоп на 20-21 августа для всех знаков Зодиака: дни грандиозных свершений

24-й лунный день, который продлится почти двое суток, подходит для грандиозных свершений и начинаний.

Необходимо воспользоваться этим благоприятным временем, чтобы – несмотря на выходные – начать воплощать в жизнь все то, что до сих пор числилось лишь в планах – чем больше удастся сделать за эти дни, тем лучше. Время также – на этот раз благодаря выходным – располагает к встрече с прекрасным: можно запланировать поход в театр, на концерт или просто прогуляться в парке.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20-21 августа для Овнов

Окружающие вас люди будут настроены максимально благодушно – подвоха с их стороны ожидать не приходится, если, конечно, вы сами их не спровоцируете – постарайтесь удержаться от этого.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20-21 августа для Тельцов

Хорошей приметой станут хлопоты по дому: лучше всего приступить к ремонту, но, поскольку в наше время он может оказаться проблемой, сделайте хотя бы генеральную уборку, а заодно освежите интерьер.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20-21 августа для Близнецов

Представители вашего знака вполне могут рассчитывать на приятные перемены в личной жизни: для одних ими станет встреча со второй половинкой, для других – перезагрузка отношений с партнером.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20-21 августа для Раков

При появлении хотя бы малейшего непонимания в отношениях с любимым человеком тут же обсудите его с ним: не стоит замалчивать возникшую проблему – от этого она только вырастет в объемах.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20-21 августа для Львов

Обострение хронических заболеваний, возможное в это время, не так страшно, как может показаться на первый взгляд: надо вовремя принять меры, тогда вы снова надолго забудете о недуге.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20-21 августа для Дев

Какое бы дело вы ни начали в эти дни – даже если речь идет всего лишь о вязании или вышивке, постарайтесь довести его до конца – в противном случае в следующий раз на поддержку Луны можно не рассчитывать.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20-21 августа для Весов

Время благоприятно для составления планов на будущее: вы будете ясно видеть свои перспективы, поэтому вам легко будет определиться как с основными, так и с промежуточными целями.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20-21 августа для Скорпионов

Звезды предлагают вам задуматься о новом хобби, которое отвлечет от будней: велика вероятность, что со временем оно станет не просто приятным, но и, что очень важно, бюджетообразующим занятием.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20-21 августа для Стрельцов

В вашем окружении может появиться человек, на которого вы сможете рассчитывать в любой – даже очень непростой – ситуации: берегите эти отношения, такие люди встречаются нечасто.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20-21 августа для Козерогов

Время идеально подходит для отдыха, который время от времени нужен даже таким трудоголикам, как вы: отложите все дела и просто побездельничайте – звезды уверены, что такое времяпрепровождение вам понравится.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20-21 августа для Водолеев

Ответ на важный жизненный вопрос представители вашего знака смогут получить… во сне: главное, в один из дней перед сном правильно сформулировать и задать его – подсознание обязательно отреагирует.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20-21 августа для Рыб

Категорически не рекомендуется выяснять отношения с близкими людьми – второй половинкой или родственниками, вы – в буквальном смысле этого слова – не будете слышать друг друга.

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