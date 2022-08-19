Гороскоп на 20-21 августа для всех знаков Зодиака: дни грандиозных свершений

24-й лунный день, который продлится почти двое суток, подходит для грандиозных свершений и начинаний.
Необходимо воспользоваться этим благоприятным временем, чтобы – несмотря на выходные – начать воплощать в жизнь все то, что до сих пор числилось лишь в планах – чем больше удастся сделать за эти дни, тем лучше. Время также – на этот раз благодаря выходным – располагает к встрече с прекрасным: можно запланировать поход в театр, на концерт или просто прогуляться в парке.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 20-21 августа для Овнов
Окружающие вас люди будут настроены максимально благодушно – подвоха с их стороны ожидать не приходится, если, конечно, вы сами их не спровоцируете – постарайтесь удержаться от этого.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 20-21 августа для Тельцов
Хорошей приметой станут хлопоты по дому: лучше всего приступить к ремонту, но, поскольку в наше время он может оказаться проблемой, сделайте хотя бы генеральную уборку, а заодно освежите интерьер.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 20-21 августа для Близнецов
Представители вашего знака вполне могут рассчитывать на приятные перемены в личной жизни: для одних ими станет встреча со второй половинкой, для других – перезагрузка отношений с партнером.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 20-21 августа для Раков
При появлении хотя бы малейшего непонимания в отношениях с любимым человеком тут же обсудите его с ним: не стоит замалчивать возникшую проблему – от этого она только вырастет в объемах.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 20-21 августа для Львов
Обострение хронических заболеваний, возможное в это время, не так страшно, как может показаться на первый взгляд: надо вовремя принять меры, тогда вы снова надолго забудете о недуге.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 20-21 августа для Дев
Какое бы дело вы ни начали в эти дни – даже если речь идет всего лишь о вязании или вышивке, постарайтесь довести его до конца – в противном случае в следующий раз на поддержку Луны можно не рассчитывать.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 20-21 августа для Весов
Время благоприятно для составления планов на будущее: вы будете ясно видеть свои перспективы, поэтому вам легко будет определиться как с основными, так и с промежуточными целями.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 20-21 августа для Скорпионов
Звезды предлагают вам задуматься о новом хобби, которое отвлечет от будней: велика вероятность, что со временем оно станет не просто приятным, но и, что очень важно, бюджетообразующим занятием.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 20-21 августа для Стрельцов
В вашем окружении может появиться человек, на которого вы сможете рассчитывать в любой – даже очень непростой – ситуации: берегите эти отношения, такие люди встречаются нечасто.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 20-21 августа для Козерогов
Время идеально подходит для отдыха, который время от времени нужен даже таким трудоголикам, как вы: отложите все дела и просто побездельничайте – звезды уверены, что такое времяпрепровождение вам понравится.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 20-21 августа для Водолеев
Ответ на важный жизненный вопрос представители вашего знака смогут получить… во сне: главное, в один из дней перед сном правильно сформулировать и задать его – подсознание обязательно отреагирует.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 20-21 августа для Рыб
Категорически не рекомендуется выяснять отношения с близкими людьми – второй половинкой или родственниками, вы – в буквальном смысле этого слова – не будете слышать друг друга.
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