Гороскоп на 20 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда лучше не отвечать на важный вопрос

Желтый тюльпан / © Getty Images

Если не взвесить существующие «за» и «против» и тщательно не оценить ускоряющие и тормозящие процесс факторы, правильный вывод сделать не удастся, а, значит, серьезной ошибки не избежать.

Лучше взять тайм-аут и на время отстраниться от ответа на важный вопрос: спустя время, он придет к вам сам. Также важно сделать правильный выбор между добром и злом, который неизбежен в это время, помня об ответственности, которую обязательно придется нести.

Овен

Худшее, что можно сделать в это время, это усомниться в правильности своих действий, к чему вас в последнее время упорно подталкивают окружающие вас люди — звезды предостерегают вас от этой ошибки.

Телец

Необходимо избегать ссор и конфликтов — особенно с близкими людьми, которые вероятны в это время: «склеить» разбитые отношения удастся нескоро, а, возможно, итогом разлада и вовсе может стать расставание.

Близнецы

Принимая важное решение, не опирайтесь только на свое мнение, как на единственно верное — непременно посоветуйтесь с теми, кому доверяете, поскольку их рекомендации могут оказаться по-настоящему ценными.

Рак

Главное качество, которое представителям вашего знака необходимо проявить сегодня, — умение входить в положение другого человека и толерантное относиться к чужим слабостям: вам это обязательно зачтется.

Лев

В любой ситуации, какой бы запутанной она ни казалась, не стоит бестолково спрашивать, кто в ней виноват –гораздо правильнее ответить вопрос о том, как выйти из сложившейся в ваше й жизни ситуации.

Дева

Необходимую вам в этот день помощь смогут оказать только близкие — родные и любимые — люди, поэтому, столкнувшись с затруднениями, обращайтесь именно к ним — они не заставят долго себя упрашивать,

Весы

Задаваясь вопросом, как жить дальше, присматривайтесь и прислушивайтесь к тому, что происходит вокруг вас– ответ обязательно придет, главное, не упустить его в серьезном потоке поступающей к вам информации.

Скорпион

Общаясь с коллегами, не раскрывайте все свои профессиональные секреты и планы на ближайшее будущее: непорядочный человек вполне может воплотить в жизнь вашу идею, выдав ее за свою, оставив вас ни с чем.

Стрелец

Гоняясь сразу за несколькими «зайцами» — то есть, пытаясь делать несколько дел одновременн — вы, в соответствии с известной пословицей, рискуете не поймать ни одного: хотите преуспеть, сосредоточьтесь на чем-то одном.

Козерог

Не стоит брать на себя повышенные рабочие обязательства — лучше потратить время и силы, которые уйдут на напрасную работу, на какое-то если не полезное, то хотя бы приятное занятие — например, на свое хобби.

Водолей

Возможные семейные неурядицы — не повод для серьезных конфликтов и скандалов: лучший способ купировать возникшие разногласия, которые бывают у всех, найти совместное — объединяющее — занятие.

Рыбы

Энергию, которая необходима для работы, можно черпать в общении с приятными вам людьми — прежде всего- родными и друзьями, тем более, что — по только вам известным причина — очень давно этого не делали.

