Гороскоп на 20 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда можно начать жизнь с чистого листа

День, когда можно избавиться от груза старых проблем и начать жизнь практически с чистого листа.

Такой эффект даст встреча с прошлым, которая всегда происходит в такой день лунного календаря. Особенно вышесказанное коснется отношений с близкими – или не очень – людьми, застывшими в состоянии статус-кво. Создадутся благоприятные условия для того, чтобы либо продолжить их с той точки, на которой они когда-то остановились, либо прекратить их окончательно.

Овен

Сегодня представителям вашего знака можно – хотя бы на время – забыть об окружающих, а подумать о самих себе – уделить внимание своему душевному, а заодно и физическому комфорту.

Телец

Сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо взвешивать каждое свое слово: находясь в состоянии раздражения, вы легко можете наговорить того, о чем впоследствии обязательно пожалеете

Близнецы

Не стоит углубляться в воспоминания, даже если они будут очень приятными: таким образом вы рискуете потеряться во времени и подойти к событиям сегодняшнего дня с мерками вчерашнего.

Рак

Ваша доброжелательность сегодня понадобятся вам, как никогда: окружающие вас люди будут нуждаться в душевном тепле и внимании – не стесняйтесь дарить ее даже тем, кого не знаете, не говоря уже о близких.

Лев

От общения с близкими и друзьями в этот день желательно отказаться: чересчур велик риск серьезного конфликта, выход из которого окажется длительным, а потому на редкость трудным.

Дева

Деньги, которые окажутся в вашем распоряжении, необходимо тратить разумно и практично: помните, что «спустить «можно все, но для комфортной жизни необходима финансовая «подушка безопасности».

Весы

События этого дня во многом изменят ваше отношение к человеку, который до сих пор казался вам крайне неприятным: может оказаться, что все это время вы заблуждались в оценке его достоинств и недостатков.

Скорпион

День, когда нужно избегать слишком тесного контакта со своими близкими – их раздражительность может стать причиной ссоры, которую – несмотря на то, что она возникнет на пустом месте – трудно будет урегулировать.

Стрелец

Вы можете испытать ощущение дежа-вю, когда покажется, что нечто подобное с вами уже случалось: не игнорируйте его – есть вероятность, что оно натолкнет вас на важные мысли относительно нынешнего дня.

Козерог

Общественное мнение, которое представители вашего знака откровенно игнорирует, сегодня может оказаться для вас полезным: прислушайтесь к тому, что будут говорить о вас окружающие и сделайте из их слов выводы.

Водолей

Нынешний день благоприятен для занятия, которым вы чаще всего пренебрегаете: посвятите хотя бы немного времени творчеству – оно позволит вам не только получить удовольствие, но и отдохнуть.

Рыбы

Лучший способ усугубить уже существующий конфликт – продолжать общение с человеком, с которым находитесь в ссоре, поэтому постарайтесь – разумеется, на время – дистанцироваться от него.

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