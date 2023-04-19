Гороскоп на 20 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно накапливать энергию

Новых дел лучше не начинать, а вот планировать их не только можно, но и нужно: в это время откроются перспективы, которые покажут, к какой цели нужно стремиться и какие действия предпринимать для того, чтобы ее достичь. Нужно также накапливать необходимую для этого энергию, поэтому для отдыха желательно использовать любую возможность.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 апреля для Овнов

Находясь на грани нервного срыва, что с вами сейчас и происходит, необходимо остановиться и не доводить себя и свою психику до предела – лучше всего заняться чем-нибудь таким, что вас не раздражает.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 апреля для Тельцов

Сегодня – впрочем, как и в любой другой день – представителям вашего знака важно помнить о том, что свобода поведения тоже имеет свои рамки – она должна заканчиваться там, где начинается свобода других людей.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 апреля для Близнецов

Нынешний день желательно провести без суеты и спешки: метания из стороны в сторону, в результате которых вы будете хвататься за разные дела, не доводя ни одного из них до конца, измотают вас, но результата не дадут.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 апреля для Раков

Самое главное для вас сегодня – сбросить накопившееся напряжение, пока оно не отразилось на вашем психическом здоровье: при первой возможности стоит выехать на природу – помедитировать и расслабиться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 апреля для Львов

Негатив, который отравляет вам жизнь, необходимо оставить в прошлом: найдите в себе силы признать, что все, из-за чего вы переживаете, уже прошло, а значит, уже не имеет над вами власти.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 апреля для Дев

Вам удобно жить в мире, где все рассчитано, предусмотрено и разложено по полочкам, но иногда – вот как сегодня – стоит выйти из зоны комфорта и создать вокруг себя зону непредсказуемости: такая встряска воодушевит вас.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 апреля для Весов

Не стоит принимать близко к сердцу происходящие события и особенно слова окружающих вас людей: особого значения они иметь не будут, а вы, "раскачав" свою нервную систему, долго не сможете вернуть равновесие.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 апреля для Скорпионов

Нельзя – даже теоретически – желать зла кому-либо из тех, кто задел вас за живое: недобрые мысли всегда возвращаются к человеку бумерангом, но сегодня он прилетит слишком быстро – практически в течение дня.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 апреля для Стрельцов

Если вы недовольны тем, как складывается ваша профессиональная – и личная – жизнь, попробуйте обнулить результаты и начать все с чистого листа – обстоятельства для этого сложатся самые благоприятные.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 апреля для Козерогов

К составлению профессиональных планов нужно подойти с несвойственных вам – мечтательных – позиций, причем чем смелее будут ваши мечты, тем больше у них – и у вас – шансов на то, что они станут реальностью.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 апреля для Водолеев

День, когда не стоит ничего предпринимать во всех сферах жизни и деятельности: скорее всего, активные действия приведут к прямо противоположному результату, поэтому лучше их не осуществлять.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 апреля для Рыб

Не лучший день для решения насущных проблем, поэтому нужно отвлечься от мыслей о них, занявшись незначительными, но, тем не менее, необходимыми работами – например, уборкой своего дома.

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