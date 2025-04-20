Гороскоп на 21 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно проявлять максимальную осторожность

Гороскоп на 20 апреля

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Недоброжелательным по отношению к нам будет и мир, поэтому желательно проявлять максимальную осторожность во всех отношениях и жизненных сферах. Главное в это время — не реагировать на враждебные выпады, от кого бы они ни исходили. Уже завтра лунные «тучи» развеются, жить и работать будет легче, так что стоит просто переждать непростое время — желательно, не выходя из дома.

Овен

Не позволяйте себе действовать согласно не свойственному вам принципу «шаг вперед и два назад»: приняв решение, решение, не отступайте от него ни в коем случае, иначе не сможете достичь поставленной цели.

Телец

Общаться сегодня можно только с теми, кто вам действительно приятен, а вот людей, вызывающих негативные эмоции, лучше проигнорировать — вряд ли будете в сильном восторге от такого общения.

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Близнецы

Будьте максимально осторожны и не дайте соблазнить себя большой прибылью или заманчивой должностью — скорее всего, вас захотят втянуть в авантюру, а все «заманчивые» предложения окажутся обманом.

Рак

Раздражение, которое вы в это время можете испытывать по отношению к близкому человеку, — всего лишь отражение положения Луны и звезд, так что переживать по этому поводу не стоит. — завтра все нормализуется

Лев

Лучший способ ни с кем не поссориться — сократить общение с окружающими людьми до минимума: возможно, сделать это будет сложно, но в противном случае неприятных разговоров — и конфликтов — не избежать.

Дева

В этот день легко будет понять смысл старинной пословицы «язык мой — враг мой»: сказав лишнее, вы легко наживете себе врага в лице человека, которого еще вчера считали другом, поэтому лучше помолчать.

Весы

К замечаниям окружающих — особенно близких вам людей, — даже если они окажутся нелицеприятными, имеет смысл прислушаться: в них будет содержаться доля истины, которую необходимо принять к сведению.

Скорпион

Поступок кого-то из знакомых может изменить ваше к нему отношение: не стоит расстраиваться по этому поводу — хорошо, что он раскрыл себя сейчас, а не позже — в самый неподходящий, а, возможно, и опасный для вас момент.

Стрелец

Сегодня — впрочем, как и в любое другое время — не рекомендуется спорить с начальством — оно все равно останется при своем мнении, а на вас впредь будет смотреть как на «неудобного» и скандального человека.

Козерог

Желание принять сторону одной из участвующих в конфликте сторон, каждая из которых является членом вашей семьи, может привести к тому, что на вас обидятся все, так что постарайтесь держать нейтралитет.

Водолей

Деловые переговоры лучше отложить на несколько дней: прийти к согласию с партнерами в этот день все равно не удастся, что может негативно сказаться на вашем финансовом и профессиональном положении.

Рыбы

Очень важно внимательном следить за тем, что, как и кому вы говорите: неосторожным — грубым — словом, совершенно того не желая, вы можете задеть близкого человека, да так, что он затаит обиду надолго.

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