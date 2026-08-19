Гороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака: день, когда активизируются силы зла

Закат на озере / © www.credits

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Мы становимся уязвимыми для чужого негатива, впечатлительными, мнительными и неуравновешенными, что не лучшим образом влияет на наши отношения с другими людьми и, как следствие, на нашу жизнь в целом.

Также в это время очень важно соблюдать осторожность во всем — от принятия серьезных решений, которые с большой долей вероятности могут оказаться ошибочными, до перехода улицы — в это время ее особенно нежелательно пересекать в запрещенных для этого местах.

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Овен

Не стоит принимать близко к сердцу дурные предчувствия, которые могут одолеть в это время: в большинстве своем они являются не более чем влиянием негативных звездных энергий, от них завтра не останется и следа. .

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Телец

Любые эмоциональные всплески могут не только расшатать вашу нервную систему, но и забрать энергию, крайне необходимую для работы и личной жизни, поэтому сегодня как никогда важно держать себя в руках.

Близнецы

События нынешнего дня во многом будут зависеть от того, насколько успешно вам удастся настроить себя на позитив — силу соответствующего мышления пока еще никто не отменял и вам не стоит этого делать.

Рак

От активной деятельности, какой бы — профессиональной или бытовой — сферы она ни касалась, в этот день лучше отказаться: желательно провести время, посвятив его неторопливым и приятным занятием — например, хобби.

Лев

Необходимо обратить внимание на слова близких людей: даже если н первый взгляд вам покажется, что их претензии по отношению к вам необоснованны, в них будет доля истины, так что имеет смысл к ним прислушаться.

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Дева

На недружественные выпады окружающих людей не стоит реагировать зеркально: лучше сделать вид, что вы не расслышали то, что они вам сказали, в таком случае им станет стыдно и они вряд ли продолжат придираться.

Весы

В этот день вам не стоит вмешиваться в любые конфликты: даже с учетом вашей врожденной дипломатичности и желания всех помирить, вы можете ненароком кого-то задеть и, в результате, стать объектом для агрессии.

Скорпион

Лучший способ оградить себя от неприятностей сегодняшнего дня — с самого утра составить как можно более подробный план рабочих и хозяйственных дел и тщательно ему следовать, тогда и на конфликты времени не останется.

Стрелец

Если вы не сможете полностью избавиться от раздражительности, которая одолеет вас в это время, направьте ее против себя — точнее, против своей лени и пассивности, тогда вы сможете сделать даже больше, чем хотели.

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Козерог

Главное в этот день — изначально не настраивать себя на неприятности, тогда вы не будете притягивать их к себе, как будто бы магнитом, и они, обойдя вас стороной, отправятся искать более отзывчивый и благодарный объект.

Водолей

Ссора, произошедшая в этот день, будет иметь долговременные — и неприятные — последствия, поэтому необходимо сделать все для того, чтобы остаться в добрых отношениях с окружающими — особенно родными.

Рыбы

Не стоит общаться с людьми, вызывающими у вас негативные эмоции, а также теми, кто имеет репутацию скандалистов и склочников: разговоры с ним могут испортить вам настроение и надолго выбить вас из колеи.

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