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Гороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака: день, когда активизируются силы зла
День, когда активизируются силы зла, которые самым негативным образом влияют на нашу психику.
Мы становимся уязвимыми для чужого негатива, впечатлительными, мнительными и неуравновешенными, что не лучшим образом влияет на наши отношения с другими людьми и, как следствие, на нашу жизнь в целом.
Также в это время очень важно соблюдать осторожность во всем — от принятия серьезных решений, которые с большой долей вероятности могут оказаться ошибочными, до перехода улицы — в это время ее особенно нежелательно пересекать в запрещенных для этого местах.
Овен
Не стоит принимать близко к сердцу дурные предчувствия, которые могут одолеть в это время: в большинстве своем они являются не более чем влиянием негативных звездных энергий, от них завтра не останется и следа. .
Телец
Любые эмоциональные всплески могут не только расшатать вашу нервную систему, но и забрать энергию, крайне необходимую для работы и личной жизни, поэтому сегодня как никогда важно держать себя в руках.
Близнецы
События нынешнего дня во многом будут зависеть от того, насколько успешно вам удастся настроить себя на позитив — силу соответствующего мышления пока еще никто не отменял и вам не стоит этого делать.
Рак
От активной деятельности, какой бы — профессиональной или бытовой — сферы она ни касалась, в этот день лучше отказаться: желательно провести время, посвятив его неторопливым и приятным занятием — например, хобби.
Лев
Необходимо обратить внимание на слова близких людей: даже если н первый взгляд вам покажется, что их претензии по отношению к вам необоснованны, в них будет доля истины, так что имеет смысл к ним прислушаться.
Дева
На недружественные выпады окружающих людей не стоит реагировать зеркально: лучше сделать вид, что вы не расслышали то, что они вам сказали, в таком случае им станет стыдно и они вряд ли продолжат придираться.
Весы
В этот день вам не стоит вмешиваться в любые конфликты: даже с учетом вашей врожденной дипломатичности и желания всех помирить, вы можете ненароком кого-то задеть и, в результате, стать объектом для агрессии.
Скорпион
Лучший способ оградить себя от неприятностей сегодняшнего дня — с самого утра составить как можно более подробный план рабочих и хозяйственных дел и тщательно ему следовать, тогда и на конфликты времени не останется.
Стрелец
Если вы не сможете полностью избавиться от раздражительности, которая одолеет вас в это время, направьте ее против себя — точнее, против своей лени и пассивности, тогда вы сможете сделать даже больше, чем хотели.
Козерог
Главное в этот день — изначально не настраивать себя на неприятности, тогда вы не будете притягивать их к себе, как будто бы магнитом, и они, обойдя вас стороной, отправятся искать более отзывчивый и благодарный объект.
Водолей
Ссора, произошедшая в этот день, будет иметь долговременные — и неприятные — последствия, поэтому необходимо сделать все для того, чтобы остаться в добрых отношениях с окружающими — особенно родными.
Рыбы
Не стоит общаться с людьми, вызывающими у вас негативные эмоции, а также теми, кто имеет репутацию скандалистов и склочников: разговоры с ним могут испортить вам настроение и надолго выбить вас из колеи.
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