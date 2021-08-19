Гороскоп на 20 августа для всех знаков Зодиака: день, когда прошлое повторится снова

День повторяющихся ситуаций, многие из которых уже случались с вами в прошлом.
Важно понимать, что они даны вам не для того, чтобы поностальгировать: звезды считают, что таким образом нас возвращают к возможности дать правильный ответ на существенный, но пока еще не решенный нами вопрос. Это также плодотворное время для творчества, которым можно – и нужно – заниматься даже тем, кто обычно бывает далек от этой сферы человеческой деятельности.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 20 августа для Овнов
Возвращение ситуации, которая имела место быть несколько лет назад, поможет найти правильное решение и, как следствие, сбросить тяжелый груз, который мешал вам полноценно жить все это время.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 20 августа для Тельцов
Принимая серьезное решение, которое никак нельзя будет отложить, постарайтесь не торопиться и – чтобы впоследствии не сожалеть о поспешности – тщательно взвесить все за и против.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 20 августа для Близнецов
Реализацию серьезного проекта, который давно стоит на повестке дня, необходимо перенести – сегодняшний день идеально подходит для мелких дел, без которых, впрочем, тоже нельзя обойтись.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 20 августа для Раков
Необходимо рассмотреть возможность возвращения к делу, от которого вы – по сугубо субъективным причинам – отказались некоторое время назад: возможно, пришла пора завершить его воплощение в жизнь.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 20 августа для Львов
Возможностей – как профессионального, так и личного свойства – судьба в этот день представит предостаточно, главное – охватить максимальное количество из них: возможно, это будет непросто, но результат того стоит.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 20 августа для Дев
В отношениях с близкими людьми важно не давать повод былым обидам напоминать о себе – они могут навредить и без того хрупким отношениям, которые вы старательно выстраивали долгое время.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 20 августа для Весов
Попытка кому-то что-то доказать может закончиться серьезным скандалом, поэтому сегодня лучше не вступать в дискуссии – великодушно позвольте каждому остаться при своем мнении.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 20 августа для Скорпионов
Приятные денежные поступления, которые возможны в этот день, не у всех будут одинаково внушительными, но это не повлияет на пользу и удовольствие, которые они вам принесут.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 20 августа для Стрельцов
Козни конкурентов, о которых станет известно в этот день, обусловлены банальной завистью и понимаем того, что вашего профессионального уровня они – при всем желании – достичь не смогут.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 20 августа для Козерогов
Приготовьтесь к тому, что новый проект, который вам могут предложить в это время, потребует много усилий и внимания, но результат, которого вам удастся достичь, будет того стоить.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 20 августа для Водолеев
Несмотря на то, что рисковать в этот день не воспрещается, заходить слишком далеко – играя в карты или автоматах – все-таки не следует, покупки простого лотерейного билета будет вполне достаточно.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 20 августа для Рыб
Наверняка вас расстроит неспортивное поведение человека, которому вы привыкли доверять, но это будет означать одно: его миссия в вашей жизни закончена – его надо отпустить по-хорошему.
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