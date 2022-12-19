Гороскоп на 20 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо экономить свою энергию

День, когда энергии становится все меньше и меньше: начав "испарятся" вчера, она сегодня продолжит покидать организм.
Необходимо включить режим энергосбережения, отказавшись от занятий, которые традиционно подтачивают силы: активной деятельности, переживаний – по поводу и без – и конфликтов с окружающими. Последние особенно опасны для морального здоровья, поскольку являются энергоемкими, но при этом совершенно бессмысленными – как правило, в таких спорах рождается не истина, а вражда.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 20 декабря для Овнов
Вспыльчивость, которая свойственная вам в любые другие дни, сегодня возрастет в разы, поэтому желательно как можно меньше общаться с окружающими – ненужные вам конфликты могут возникнуть из ничего.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 20 декабря для Тельцов
Любой серьезный проект, за который вы возьметесь сегодня, заведомо обречен на неудачу, поэтому займитесь лучше доведением до ума дел, которые давно находятся в работе, но до сих пор не завершены.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 20 декабря для Близнецов
Любую свободную минуту звезды сегодня рекомендуют посвящать отдыху: даже полчаса, проведенные в ближайшем парке, окажут на вас такое терапевтическое влияние, как будто бы вы побывали в санатории.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 20 декабря для Раков
Представителям вашего знака, в отличие от других, звезды отпустят энергии с лихвой, но распорядиться ею нужно экономно: потратив максимальное ее количество в первой половине дня, вы уже после обеда останетесь без сил.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 20 декабря для Львов
Деловые и бизнес-вопросы необходимо решать осторожно: есть опасность сделать неверный шаг, который приведет к серьезным последствиям, поэтому лучше перестраховаться, чем рискнуть и ошибиться.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 20 декабря для Дев
Начальство или близкие люди могут потребовать от вас принятия важного решения, от которого под любым предлогом нужно отказаться: велика вероятность ошибки, поэтому перенесите ответственный шаг на пару дней.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 20 декабря для Весов
Сегодня все необходимо делать вовремя, не забегая вперед и не плетясь в хвосте – в противном случае вы можете нарушить привычный ход вещей, что, в свою очередь, приведет к тому, что все планы сорвутся.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 20 декабря для Скорпионов
Заложниками плохого настроения, которое овладеет вами в этот день, станут прежде всего ваши близкие: поскольку они наверняка ни в чем перед вами не провинились, постарайтесь сдержаться и не обижать их.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 20 декабря для Стрельцов
Какими бы делами – рабочими или домашними – вы сегодня ни занимались, постарайтесь не хвататься за все сразу: помните, что погоня за двумя и большим количеством "зайцев" еще никого до добра не доводила.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 20 декабря для Козерогов
Сегодня пообщаться с вами захочет слишком большое количество людей, поэтому уделить внимание всем вам, скорее всего, не удастся – выбирайте тех собеседников, которые выберут важные для вас темы для разговора.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 20 декабря для Водолеев
Не лучший день для финансовых операций, какого бы масштаба они ни были – слишком велика вероятность материальных потерь, которые возникнут из-за ошибок или опечаток в документах.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 20 декабря для Рыб
День категорически не подходит для общения с начальством, поэтому желательно не только не обсуждать с ним свою работу, но и вовсе не попадаться ему на глаза – как говорится, от греха подальше.
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