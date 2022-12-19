Гороскоп на 20 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо экономить свою энергию

День, когда энергии становится все меньше и меньше: начав "испарятся" вчера, она сегодня продолжит покидать организм.

Необходимо включить режим энергосбережения, отказавшись от занятий, которые традиционно подтачивают силы: активной деятельности, переживаний – по поводу и без – и конфликтов с окружающими. Последние особенно опасны для морального здоровья, поскольку являются энергоемкими, но при этом совершенно бессмысленными – как правило, в таких спорах рождается не истина, а вражда.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 декабря для Овнов

Вспыльчивость, которая свойственная вам в любые другие дни, сегодня возрастет в разы, поэтому желательно как можно меньше общаться с окружающими – ненужные вам конфликты могут возникнуть из ничего.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 декабря для Тельцов

Любой серьезный проект, за который вы возьметесь сегодня, заведомо обречен на неудачу, поэтому займитесь лучше доведением до ума дел, которые давно находятся в работе, но до сих пор не завершены.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 декабря для Близнецов

Любую свободную минуту звезды сегодня рекомендуют посвящать отдыху: даже полчаса, проведенные в ближайшем парке, окажут на вас такое терапевтическое влияние, как будто бы вы побывали в санатории.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 декабря для Раков

Представителям вашего знака, в отличие от других, звезды отпустят энергии с лихвой, но распорядиться ею нужно экономно: потратив максимальное ее количество в первой половине дня, вы уже после обеда останетесь без сил.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 декабря для Львов

Деловые и бизнес-вопросы необходимо решать осторожно: есть опасность сделать неверный шаг, который приведет к серьезным последствиям, поэтому лучше перестраховаться, чем рискнуть и ошибиться.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 декабря для Дев

Начальство или близкие люди могут потребовать от вас принятия важного решения, от которого под любым предлогом нужно отказаться: велика вероятность ошибки, поэтому перенесите ответственный шаг на пару дней.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 декабря для Весов

Сегодня все необходимо делать вовремя, не забегая вперед и не плетясь в хвосте – в противном случае вы можете нарушить привычный ход вещей, что, в свою очередь, приведет к тому, что все планы сорвутся.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 декабря для Скорпионов

Заложниками плохого настроения, которое овладеет вами в этот день, станут прежде всего ваши близкие: поскольку они наверняка ни в чем перед вами не провинились, постарайтесь сдержаться и не обижать их.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 декабря для Стрельцов

Какими бы делами – рабочими или домашними – вы сегодня ни занимались, постарайтесь не хвататься за все сразу: помните, что погоня за двумя и большим количеством "зайцев" еще никого до добра не доводила.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 декабря для Козерогов

Сегодня пообщаться с вами захочет слишком большое количество людей, поэтому уделить внимание всем вам, скорее всего, не удастся – выбирайте тех собеседников, которые выберут важные для вас темы для разговора.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 декабря для Водолеев

Не лучший день для финансовых операций, какого бы масштаба они ни были – слишком велика вероятность материальных потерь, которые возникнут из-за ошибок или опечаток в документах.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 декабря для Рыб

День категорически не подходит для общения с начальством, поэтому желательно не только не обсуждать с ним свою работу, но и вовсе не попадаться ему на глаза – как говорится, от греха подальше.

Читайте также: