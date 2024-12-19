Гороскоп на 20 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно переходить от слов к действиям

День, когда несмотря на финал рабочей недели нужно переходить от слов к активным и решительным действиям.

Главное, не сомневаться – ни в своих целях, ни в правильности поставленной цели, в таком случае любые препятствия – а их вероятность исключать нельзя – будут нам нипочем.

В это время также необходимо максимум внимания уделить своим близким, и в этом случае пятница – как начало длинного уикенда придется как нельзя кстати.

Овен

Не стоит доводить отношения с близким человеком до открытого конфликта: почувствовав, что беседа вышла из мирных русла и движется, как говорится, не в ту сторону, лучше сделайте вид, что понапрасну погорячились.

Телец

День благоприятен для финансовых операций любой степени сложности – удача сегодня будет на вашей стороне, поэтому стоит воспользоваться таким прекрасным шансом поправить свое материальное положение.

Близнецы

Прежде чем обратиться к начальству с просьбой о карьерном продвижении или повышении заработной платы, подготовьте доводы, при помощи которых вы будет убеждать его в необходимости таких действий.

Рак

С друзьями сегодня можно – и нужно – разговаривать не только на личные, но и на профессиональные темы: они могут дать весьма дельный совет, к которому желательно прислушаться, а еще лучше – ему последовать.

Лев

Не стоит отказываться от участия в проекте, который пока не обещает значительных финансов, но на известности в профессиональных кругах, которую принесет, вы заработаете гораздо больше.

Дева

Принимая важное жизненное решение, постарайтесь отвлечься от мелких деталей и увидеть главное – только вы сможете понять, что для вас действительно важно, а без чего вполне можно обойтись.

Весы

Звезды не рекомендуют вам сходу отказываться от предложения, которое вам могут сделать сегодня: взяв время на обдумывание, вы поймете, насколько оно выгодное – его ни в коем случае нельзя упускать.

Скорпион

Можно приступать к реализации важного проекта, над подготовкой которого вы работали весь предыдущий период – причем, он может касаться не только профессиональной деятельности, но и решения бытовых вопросов.

Стрелец

Выбирая, куда двигаться дальше – прежде всего, речь идет о профессиональной деятельности – остановитесь на том, что вам действительно интересно, тогда и результат будет весомым.

Козерог

Почувствовав недомогание, не занимайтесь самолечением- обратитесь к врачу, а еще лучше – к двум: для правильного диагноза необходимо выслушать разные мнения, а уж потом принимать решение о лечении.

Водолей

Главный секрет успеха в этот день – максимально высокий темп активных действий, который позволит, е останавливаясь на полпути, достичь поставленной цели и даже полюбоваться полученными результатами.

Рыбы

День настоящего волшебства, когда проблемы, досаждавшие вам долгое время, могут разрешиться сами по себе, без каких-либо усилий с вашей стороны, освободив время для предпраздничных хлопот.

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