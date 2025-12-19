Гороскоп на 20 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда появится надежда

Гороскоп на 20 декабря / © Credits

Можно планировать будущие события, при этом визуализируя самые важные и приятные моменты, а вот от начала работы над проектами, которые должны их приблизить, в это время лучше отказаться.

Сил — как физических, так и моральных — для этого будет очень мало, поэтому активные действия могут привести к противоположному результату — так и всю работу недолго завалить. Зато в этот день — благо, он выходной — можно и нужно отдыхать, но опять-таки пассивно — так действительно удастся восстановиться.

Овен

Тем, кто хочет качественно изменить свою жизнь в лучшему, звезды советуют воспользоваться методом позитивного мышления: чем активнее будете думать о хорошем, тем больше его случится в вашей жизни.

Телец

День, что логично в выходной, необходимо посвятить родным и близким — особенно пожилым — людям: накануне праздников они будут особенно нуждаться в вашей любви и внимании, поэтому важно найти для них время.

Близнецы

Сегодня вам важно помнить, что везде успевает только тот, кто никуда не торопится: не стоит браться за несколько — даже домашних — дел сразу, нужно выбрать самое важное и — спокойно и методично — работать над ним.

Рак

Избавиться от плохого настроения, которое может нахлынуть на вас в этот день, поможет любимое занятие: оно не только обеспечит вас приятными эмоциями, но и даст возможность — и это очень важно — неплохо заработать.

Лев

День благоприятен для общения с друзьями — особенно с теми, которых вы — по объективным причинам — давно не видели: количество полученных в результате приятных эмоций, а затем и воспоминаний, будет зашкаливать.

Дева

Критичность в отношении собственной персоны — не ваша сильная сторона, и сегодня звезды с вами согласны: конструктивных выводов вы все равно не сделаете, а вот самооценку, к сожалению, можете подорвать основательно.

Весы

Планы на будущее, которые вы будете составлять в этот день, необходимо соразмерять с тем, насколько вы располагаете необходимыми для их осуществления силами, в противном случае они так и останутся задумками.

Скорпион

День, отодвинув в сторону все хозяйственные хлопоты, необходимо посвятить отдыху, лучше всего с этой цель отправиться на природу — свежий воздух окажет благотворное воздействие на настроение и самочувствие.

Стрелец

Не стоит выбирать жизненные цели, которые не отвечают вашим собственным желаниям, только потому, что они являются модными или престижными — осуществить их при всем желании все равно не удастся.

Козерог

Необходимо соблюдать максимальную осторожность в отношении своих мечтаний: они имею свойство исполняться в самое неподходящее время, что, как ни странно это прозвучит, может не только порадовать, но и огорчить.

Водолей

Не лучший день для принятия серьезных решений, как бы ни давили на вас окружающие люди и обстоятельства — велика вероятность того, что они окажутся ошибочными, так что лучше с ними повременить.

Рыбы

Необходимо внимательно относиться к идеям, которые — в буквальном смысле слова — осенят вас сегодня, какого бы свойства — профессионального или личного — они ни были, одна из них окажется перспективной.

