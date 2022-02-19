Гороскоп на 20 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда на первый план выходит творчество

Гороскоп на 20 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда на первый план выходит творчество

День, когда на первый план выходит творчество, которое применимо к любой сфере жизни и деятельности.

Креативный подход будет одинаково хорош как в профессиональном отношении, причем не только в гуманитарной, так и в технической отрасли, но и в личной жизни. В любом случае, важно верить в свои силы и действовать упорно и настойчиво, без этого вряд ли удастся чего-то добиться.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 февраля для Овнов

Можно отправляться в поездки, прежде всего делового характера: выехав сегодня, уже завтра можно будет, не теряя времени, приниматься за решение задач, ради которых вы и собираетесь в другой город.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 февраля для Тельцов

Не стоит прислушиваться к мнению других людей, даже если вы привыкли им доверять: сегодня они могут быть необъективными и предвзятыми, и – пусть и ненамеренно – уведут вас в другую сторону.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 февраля для Близнецов

К любому призыву о помощи необходимо, вопреки равнодушию к чужим проблемам, которое вам присуще, отнестись максимально серьезно – возможно, вам, извините за пафос, удастся спасти чью-то жизнь.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 февраля для Раков

День благоприятен для бурных событий в личной жизни: можно – и нужно! – назначать свидания, признаваться в любви, делать предложения руки и сердце, праздновать помолвки и официально оформлять брак.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 февраля для Львов

Встреча с друзьями, которую вы назначили на этот день, пройдет под знаком приятных воспоминаний о прошлом, заодно вам удастся спланировать совместное будущее – скорее всего, связанное с общим бизнесом.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 февраля для Дев

Сегодня вам будет сопутствовать удача во всех начинаниях, но, поскольку на календаре сегодня выходной, речь, скорее всего, пойдет о домашних и бытовых хлопотах – возможно, вам пора приступать к ремонту.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 февраля для Весов

Необходимо максимум внимания уделить близким людям, ведь выходные во многом именно для этого и предназначены: желательно погулять в парке, пообедать в кафе, а вечером устроить совместный ужин.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 февраля для Скорпионов

Став свидетелем проявления несправедливости к слабым и беззащитным, не проходите мимо: постарайтесь – в меру своих сил – помочь человеку, который оказался в неприятной ситуации.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 февраля для Стрельцов

Не стоит тратить моральные и физические силы попусту – сегодня от работы, даже от домашней, толку не предвидится, лучше поберечь их для завтрашнего дня, когда можно будет приступить к важному проекту.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 февраля для Козерогов

День благоприятен для налаживания отношений с людьми из прошлого, с которыми вы в свое время не очень хорошо расстались, теперь же вы не только помиритесь, но и сможете быть полезны друг другу в работе.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 февраля для Водолеев

На встрече – как делового, так и личного характера – желательно не злоупотреблять алкоголем: под его воздействием вы можете сказать лишнее, что не будет способствовать достижению важной цели.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 февраля для Рыб

Высказывая свою точку зрения на сложившуюся ситуацию, помните, что лучше всего слышат того, кто говорит тихо: крик и непарламентские выражения вряд ли помогут вам убедить кого бы то ни было в своей правоте.

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