Гороскоп на 20 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно заняться отложенными проектами

Любые проекты, которые были отложены на потом, сегодня могут и должны быть осуществлены.

Прежде всего это касается личных дел – в отношениях с близкими людьми можно принимать важные, касающиеся создания крепких и надежных семейных союзов. Конфликтов м окружающими быть не должно – сегодня люди настроены по отношению друг к другу доброжелательно и с симпатией, поэтому общаться с ними можно без опасений.

Овен

На размолвку с любимым, которая вероятна в этот день, не стоит обращать внимания – она забудется уже к вечеру, да и влияния на ваши отношения не окажет, так что можно не принимать случившееся близко к сердцу.

Телец

Если вы давно собирались сделать в квартире ремонт, воспользуйтесь энергиями сегодняшнего дня: любые строительные работы, начатые сегодня удастся сделать быстро, качественно и, что немаловажно, бюджетно.

Близнецы

Представители вашего знака, которые пока еще не устроили свою личную жизнь, могут встретить человека, с которыми их свяжут длительные и счастливые отношения – сегодня это будет особенно приятно.

Рак

Время благоприятно для составления профессиональных планов на будущее: вам удастся поставить именно те цели, которые важны для вас и имеют все шансы для того, чтобы осуществить их успешно и быстро.

Лев

Не стоит отказывать в помощи человеку, который в этот день попросит вас о ней: вам такая услуга, скорее всего, ничего не будет стоить, а его она может спасти, в отдельных случаях – в буквальном смысле слова.

Дева

Важные сведения, которые станут известны вам сегодня, окажутся серьезным подспорьем в профессиональном отношении: они помогут вам обойти конкурентов, которые давно метят на ваше место.

Весы

Велика вероятность того, что человек, который сегодня предложит вам сотрудничество, хочет вас использовать: не давайте ему такого шанса – вряд ли это позитивно скажется на вашем моральном состоянии.

Скорпион

Не используйте чужую откровенность в корыстных целях: человек, который в минуту слабости поделится с вами своими душевными переживаниями, не должен об этом пожалеть – это будет неблагородно с вашей стороны.

Стрелец

День, когда представителям вашего знака могут проявить одно из главных своих качеств – щедрость: благодарность человека, которого она коснется, не будет иметь пределов, разумеется, в границах возможного.

Козерог

Обязательно дайте кому-то из окружающих совет, о котором он вас попросит: ваша практичность и умение трезво смотреть на вещи поможет ему правильно поступить в сложной житейской ситуации.

Водолей

Отложите любые профессиональные дела на другой день, нынешний же лучше посвятить наведению порядка в документах: хаос, который у вас в них царит, скоро не даст возможности найти важную справку в нужное время.

Рыбы

Воспользуйтесь даром отличать правду от лжи, которым наградят вас звезды сегодня: так вас не смогут обвести вокруг пальца люди, которые такие образом хотят добиться от вас решения в свою пользу.

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