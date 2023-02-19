Гороскоп на 20 февраля для всех знаков Зодиака: день подведения итогов

День нужно начать с подведения итогов предыдущего лунного месяца, который в данном случае состоит из тридцати дней.

Желательно также проанализировать свою профессиональную деятельность и поступки, совершенные в отношениях с окружающими людьми – близкими и коллегами. Обнаруженные ошибки нужно исправить, а за нанесенные обиды – извиниться, время на это еще есть. Во второй половине дня можно строить планы на будущее и загадывать желания – они обязательно сбудутся.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 февраля для Овнов

На работе нежелательно отвлекаться на общение по телефону и пустые – не связанные с основной деятельностью – разговоры с коллегами, из-за этого вам трудно будет сосредоточиться на выполняемых обязанностях.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 февраля для Тельцов

Выбирая между умственным и физическим трудом, необходимо будет остановиться на первом – в нем сегодня удастся достичь грандиозных успехов, которые позволят продвинуться вверх по карьерной лестнице.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 февраля для Близнецов

Отвечая на любой вопрос, который в этот день поставит перед вами жизнь, прислушивайтесь не к разуму, чьи доводы вряд ли грамотно оценят сложившуюся ситуацию, а к интуиции – она не подведет.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 февраля для Раков

Как бы вас ни уговаривали сегодня подписать важный документ – например, кредитный договор или отчет, откажитесь под благовидным предлогом и перенесите этот процесс хотя бы на завтрашний день.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 февраля для Львов

Звезды советуют вам заняться любимым делом – позаботиться о внешнем виде, который вы в последнее время изрядно запустили: сегодняшний же день идеально подходит для посещения магазинов и салона красоты.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 февраля для Дев

Принимая важное – жизненное или профессиональное – решение, ориентируйтесь исключительно на свое представление о том, как должен выглядеть правильный результат, и не слушайте чужих советов.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 февраля для Весов

День благоприятен для переговоров любого свойства – как делового, так и личного, в любом случае удастся достичь взаимопонимания и, как следствие, важных долговременных договоренностей.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 февраля для Скорпионов

Максимального спокойствия, пребывать в котором вам рекомендуют сегодня звезды, можно будет достичь, отказавшись от общения с окружающими, даже если речь пойдет о самых близких людях.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 февраля для Стрельцов

Появление старого знакомого, с которым вы давно не общались, дано для того, чтобы исправить какую-то ситуацию в вашей жизни, поэтому необходимо отнестись к нему максимально внимательно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 февраля для Козерогов

День благоприятен для того, чтобы отложить в сторону работу и немного побаловать себя – например, сходить в кино, принять ванну с лавандой или просто почитать и полежать на диване – тут уж кому что больше нравится.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 февраля для Водолеев

К претензиям, которые вы можете сегодня услышать от близких людей, необходимо отнестись с пониманием – вряд ли они думают то, о чем говорят, скорее всего, их слова продиктованы раздражительностью.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 февраля для Рыб

День неблагоприятен для встреч с друзьями – вместо веселья, которое не всегда уместно в наше время, они могут принести споры и, как следствие, ссоры, которые надолго нарушат ваши добрые отношения.

Читайте также: