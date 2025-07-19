Гороскоп на 20 июля для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит бороться с отсутствием энтузиазма

Гороскоп на 20 июля

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Не стоит бороться с отсутствием энтузиазма, заставляя себя работать через силу, толку от такого — насильственного — пути все равно не будет. Ну, а если учесть, что на календаре воскресенье, а над головой дамокловым мечом не висит срочный проект или заказ, имеет смысл дать себе отдохнуть: посидеть в парке или на берегу водоема, почитать и даже помечтать в свое удовольствие.

Овен

Сегодня — как и всегда — нежелательно общаться с неприятными людьми — негативные эмоции, которые вы в результате получите, могут отрицательно сказаться не только на моральном, но и на физическом состоянии.

Телец

Не стоит навязывать свое общество людям, которые его не ценят: их расположение и дружбу вы, несмотря на значительные усилия, вряд ли завоюете, а вот самооценка может серьезно пострадать.

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Близнецы

Хороший день для того, чтобы усилить положительную энергетику своего дома: для этого нужно не только вычистить все до блеска, но и выбросить хлам, каким бы нужным он вам на первый взгляд ни казался.

Рак

Реализацию новых проектов необходимо отложить на пару дней, все равно на сегодняшней энергетике вы их не потянете, так что лучше заняться рутинными — домашними — делами, без которых тоже нельзя обойтись.

Лев

Сегодня — впрочем, как и всегда- необходимо максимально осторожно обращаться с деньгами: по влиянием минутного порыва можно потратить больше, чем вы можете себе позволить, из-за чего придется экономить.

Дева

Принимая важные жизненные решения, не обращайте внимание на доводы разума, какими бы убедительными они вам ни казались — он будет слишком практичным и расчетливым, а вот сердце найдет единственно верный путь.

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Весы

Работа — даже домашняя — сегодня спориться не будет, зато можно потратить свободное время на наведение порядка в документах, перепутавшихся как в реальных, так и виртуальных — в компьютерных — папках.

Скорпион

В отношениях с любимым человеком может наметиться разлад — прежде чем обвинять его во всех смертных грехах, вспомните о том, что и вы кое в чем перед ним виноваты, а, значит, у вас с ним взаиморасчет.

Стрелец

Неинтересные, но тем не менее, важные дела не могут вечно отлеживаться в долгом ящике — рано или поздно их нужно будет оттуда достать и довести до ума, и, похоже, сегодняшний день вполне подходит для такой работы.

Козерог

Не стоит вмешиваться в чужую личную жизнь — раздавать советы и — особенно! — интересоваться интимными подробностями, желательно вспомнить о существовании своей, и все встанет на свои места.

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Водолей

Нынешний день не подходит для обаятельной — даже хозяйственной — деятельности — все будет идти вкривь и вкось, зато хобби не только увлечет, но и, как обычно, принесет гарантированное удовольствие.

Рыбы

Нежелательно вмешиваться в ссору двух близких вам людей — вы вряд ли сможете их помирить, а вот измучиться, тщетно пытаясь принять сторону одного из них, у вас, увы, получится легко.

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