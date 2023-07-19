Гороскоп на 20 июля для всех знаков Зодиака: день, когда важно противиться многочисленным соблазнам

Неоднозначный день, когда настроение будет меняться кардиальное – от легкости и непринужденности к раздражительности и даже агрессии.

Человеку, если, конечно, он не хочет стать жертвой мошенников – или просто непорядочных людей – важно противиться многочисленным соблазнам, недостатка в которых сегодня не будет. Перед каждым из нас может в полный рост встать выбор между добром и злом: решение каждому нужно принимать самому, главное – помнить, что за него в любом случае придется отвечать.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 июля для Овнов

Эмоции, которые, как назло, будут переполнять вас сегодня, могут сделать вас совершенно невыносимыми для окружающих, поэтому постарайтесь общаться с ними как можно меньше – сдержаться вам все равно не удастся.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 июля для Тельцов

Даже если вы заранее планировали на сегодняшний день какие-то медицинские операции, еще не поздно их отменить – сегодня они вместо пользы принесут вам сред.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 июля для Близнецов

От романтических свиданий сегодня лучше отказаться: ссора, которая может разгореться из-за любого пустяка, перерастет в конфликт, урегулировать который будет сложно, а в особо серьезных случаях и невозможно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 июля для Раков

Если вы разработали план по реализации нового – перспективного – проекта, самое время обсудить его с начальством – сегодня оно будет настроено благодушно и одобрит все ваши профессиональные планы.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 июля для Львов

Нынешний день на редкость благоприятен для избавления от вредных привычек: так, если сегодня бросить курить, велика вероятность того, что вы уже никогда больше не возьмете в руки сигарету.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 июля для Дев

Возможно, вам покажется, что работы, к которой вы приступили накануне, не имеет перспектив, но это не так, поэтому не торопитесь ее бросать, тогда вам удастся достичь потрясающего результата.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 июля для Весов

Испытывая раздражение, постарайтесь не спускать собак на окружающих вас людей – как посторонних, так и – особенно – близких: обиду, которую вы им нанесете, загладить удастся нескоро.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 июля для Скорпионов

Прежде чем обидеться на человека, который решит вас покритиковать, вспомните о том, что и сами часто находите недостатки у окружающих и не стесняетесь им об этом говорить, так что все по-честному.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 июля для Стрельцов

Вы сегодня можете испытать острое недовольство – как собой, так и своими профессиональными достижениями – не спешите отчаиваться: настроение дня – не более чем влияние Луны, а наладить жизнь вполне в ваших силах.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 июля для Козерогов

Близкие вам люди сегодня не смогут вам солгать, поэтому не спрашивает у них того, чего не готовы услышать – лучше обойдите деликатный вопрос стороной, вам же спокойнее будет.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 июля для Водолеев

Сон, который вам сегодня приснится, нельзя игнорировать: он не только предскажет вам ближайшее будущее, но и даст совет относительно того, как вести себя в сложившейся жизненной ситуации.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 июля для Рыб

Действовать вам сегодня необходимо в соответствии с заранее составленным планом: так вы не только все успеете, но сможете похвастаться отменным качеством сделанной работы.

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