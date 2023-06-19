Гороскоп на 20 июня для всех знаков Зодиака: день, когда можно браться за новые проекты

День, когда, несмотря на внутреннее и внешнее напряжение, можно браться за реализацию новых проектов.

В большинстве случаев они окажутся успешными, особенно если приложить к их осуществлению максимум усилий. Главное – сосредоточиться на осуществление действительно важных дел, на второстепенные, которые могут подождать, не стоит тратить ни время, ни силы. В личной жизни звезды советуют действовать уверенно и напористо: можно признаваться в любви и делать предложения руки и сердца, не дожидаясь, когда на такие решительные шаги отважится партнер.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 июня для Овнов

Получив предложение занять новую должность или перейти на новое место работы, стоит взять время на размышление и все хорошенько взвесить: при несомненных плюсах будут и минусы, которые важно учитывать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 июня для Тельцов

Переполняющую вас сегодня энергию необходимо превратить из негативной в позитивную, тогда удастся не только выполнить, но и перевыполнить намеченные на сегодняшний день планы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 июня для Близнецов

Звезды советуют вам обратить внимание на сон, приснившийся нынешней ночью: в нем будет содержаться подсказка относительно того, как разрешить конфликт, который возник между вами и человеком, которого вы любите.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 июня для Раков

Если вы давно собирались поговорить с начальником о повышении заработной платы, ваше время пришло – сегодня оно не только с готовностью выслушает, но и удовлетворит вашу просьбу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 июня для Львов

Необходимо сдерживать негативные эмоции, которые будут переполнять вас с самого утра: под их влиянием вы можете наговорить неприятных вещей близкому человеку, о чем впоследствии пожалеете.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 июня для Дев

День – или хотя бы первую его половину – необходимо провести в одиночестве, в противном случае вы можете представлять опасность для окружающих – к счастью, всего лишь моральную, но и этого достаточно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 июня для Весов

Необходимо отказаться от физических нагрузок: даже будучи незначительными, они могут нанести серьезный вред организму, поэтому занятия спортом и уборку квартиры нужно перенести на другое время.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 июня для Скорпионов

Плохое самочувствие, возможное в этот день, связано не с проблемами со здоровьем, а с элементарной усталостью, поэтому при первых же его симптомах необходимо на время отложить работу и отдохнуть.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 июня для Стрельцов

Представителям вашего – не отличающегося дисциплинированностью – знака необходимо заранее составить подробный рабочий план и неуклонно ему следовать, только так можно будет добиться успеха.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 июня для Козерогов

Видение мира в черном цвете, которое будет свойственно вам сегодня, и юмор окрасит день в соответствующие тона: остерегайтесь таких шуток – окружающие могут их не понять и всерьез обидеться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 июня для Водолеев

Нынешний день – идеальное время для изучения объявлений с вакансиями: ничто не будет отвлекать вас от чтения, и вы, вполне возможно, найдете объявление, которое всерьез вас заинтересует.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 июня для Рыб

День благоприятен для отказа от вредных привычек, которые включают в себя, в том числе, и нездоровое питание: попробуйте разнообразить свой рацион полезными продуктами – звезды уверены, что они вам понравятся.

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