Гороскоп на 20 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нужно направить энергию в мирное русло

День, когда недостатка в энергии не будет, но ее необходимо направлять в мирное русло – на созидание, а не на разрушение.

Не стоит браться за разрешение второстепенных, не имеющих особого значения вопросов. Лучше всего выбрать одно – приоритетное – направление и работать только над ним, "отсеяв" все остальное. Под силу окажутся любые дела – как профессионального, так и бытового свойства, исключить нужно только финансовые операции – они вряд ли окажутся успешными.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 20 июня для Овнов

Секрет вашего успеха сегодня – в позитивном мышлении: настроившись на хорошее, вы сможете получить его и в жизни, и наоборот: негативные мысли приведут к осуществлению соответствующего сценария.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 20 июня для Тельцов

Звезды настоятельно рекомендуют вам сдерживать свои эмоции: под их влиянием вы можете наломать таких дров, которые не удастся разгрести и за год, поэтому лучше сохранять спокойствие.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 20 июня для Близнецов

Нужно воздержаться от принятия важных – как жизненных, так и профессиональных – решений, велика вероятность того, что они окажутся ошибочными и на их исправление уйдет много времени и сил.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 20 июня для Раков

Вам важно помнить, что любой, даже самый длинный, путь начинается с небольших шагов: совершите хотя бы незначительное действие на пути осуществления своей мечты, и все обязательно сбудется.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 20 июня для Львов

Несмотря на выходной, продолжайте работать над проектом, который занимает сейчас ваши мысли: любая заминка может сначала затормозить дело, а потом и вовсе отбросить вас назад.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 20 июня для Дев

Не стоит планировать на этот день какие-либо профессиональные дела, можно разве что посвятить первую его половину домашним хлопотам, а после обеда желательно хотя бы немного отдохнуть.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 20 июня для Весов

Отвечая на важный жизненный вопрос, обратитесь к интуиции: она, в отличие от разума, который сегодня находится в плену стереотипов и предрассудков, даст вам правильный ответ.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 20 июня для Скорпионов

В свободное время, которого сегодня у вас будет больше, чем в будние дни, уединитесь и проанализируйте сложившуюся ситуацию – прежде всего в личной жизни: это поможет вам исправить сделанные ошибки.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 20 июня для Стрельцов

Любую работу сегодня необходимо выполнять спокойно, без спешки, в противном случае можно наделать массу досадных ошибок, которые потом придется исправлять.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 20 июня для Козерогов

Даже выполняя домашнюю работу, не стоит гнаться за всеми "зайцами" сразу, в противном случае вы рискуете быстро устать, а дела, включая уборку и готовку, так и останутся незавершенными.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 20 июня для Водолеев

Профессиональный успех на следующей неделе ждет тех, кто умеет работать в команде и делегировать полномочия: нынешний день рекомендуется посвятить переговорам со своими единомышленниками.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 20 июня для Рыб

Звезды рекомендуют вам провести нынешний день в одиночестве: чем меньше вы будете общаться с окружающими, да и вообще попадаться ими на глаза, тем лучше как для вас, так и для них.

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