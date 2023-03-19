Гороскоп на 20 марта для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит жить воспоминаниями

День, когда звезды возвращают людей с небес на землю – разумеется, в переносном смысле этого слова.

Лучшим афоризмом этого дня является утверждение о том, что будущее в нас нуждается, а прошлое – нет. Не стоит жить воспоминаниями, нужно смотреть вперед – строить планы на будущее и практически сразу же приступать к их воплощению в жизнь. Если удастся взять отгул на работе, желательно выехать за город – общение с природой сегодня благоприятно скажется не только на физическом, но и на моральном здоровье.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 марта для Овнов

Сегодня надо быть готовыми к тому, что любое добро или зло, которое было сделано раньше, обязательно вернется к вам бумерангом: это даст возможность подвести итоги своих отношений с людьми.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 марта для Тельцов

Может показаться, что события этого дня являются поводом для переживаний, но очень быстро станет понятно, что они, несмотря на первое впечатление, несут не негативный, а позитивный оттенок.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 марта для Близнецов

Планируя нынешний день, нужно поставить во главу угла занятия, которые помогут значительно продвинуться в профессиональном плане, и только оставшееся от работы время можно посвятить своему хобби.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 марта для Раков

В этот день нежелательно отвлекаться от основного вида деятельности, решая вопросы, которые вполне могут подождать, – они просто "съедят" время, которого и так сегодня не так уж и много.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 марта для Львов

Сегодня невозможно сделать слишком много добрых дел: они будут необходимы людям, которые в них нуждаются, вас же со временем отблагодарит за них сама жизнь.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 марта для Дев

Общаясь с окружающими вас – даже весьма неприятными – людьми, постарайтесь не грубить и не повышать на них голос: последствия – увы – могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 марта для Весов

Сегодня вы на собственном опыте убедитесь в том, что разрушать старое куда легче, чем строить новое, но подумайте, стоит ли это делать – вернуть потерянное, скорее всего, уже не удастся.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 марта для Скорпионов

От негативных эмоций, которые могут накрыть вас с самого утра, необходимо избавляться всеми возможными способами – конструктива от них все равно не будет, а вот нервотрепка вам обеспечена.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 марта для Стрельцов

Хандра и пессимизм, которые могут определять ваше настроение в этот день, не всесильны: переключив внимание на что-нибудь приятное – например, на произведения искусства, – вы обнаружите, что они куда-то подевались.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 марта для Козерогов

День благоприятен только для тех финансовых операций, которые заранее и тщательно готовились, от спонтанных действий в таком серьезном вопросе лучше отказаться – слишком велик риск убытков.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 марта для Водолеев

Сегодня особенно важно не позволять себе грубых слов и резких высказываний в адрес окружающих: у них может оказаться слишком длинное "эхо", которое обострит отношения с близкими – и не очень – людьми.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 марта для Рыб

Риск далеко не всегда является благородным делом – например, сегодня он может оказаться опасным: необходимо отказаться от спонтанных и непродуманных действий, особенно финансового характера.

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