Гороскоп на 20 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя падать духом

Гороскоп на 20 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя падать духом

Не самый легкий в энергетическом отношении день, что может негативным образом сказаться на человеческой психике.

Преимущественно это касается мнительных и впечатлительных людей, но даже эмоционально устойчивые могут почувствовать моральный дискомфорт. Не стоит считать смутное состояние духа признаком дурных предзнаменований, оно – не более чем влияние Луны, которая сменит гнев на милость уже завтра.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 марта для Овнов

Исповедуя средневековый принцип «Мой дом – моя крепость», позаботьтесь о том, чтобы он был чистым и уютным: наведите порядок и избавьтесь от ненужных вещей, отдав их на благотворительность.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 марта для Тельцов

Конфликтов, которые могут возникать буквально из ничего, можно избежать одним-единственным способом: как можно меньше общаться с окружающими людьми, особенно теми, кто будет сознательно искать ссоры.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 марта для Близнецов

День благоприятен для примирения с людьми, ссора с которыми произошла давно и морально вас угнетает, что в нынешней ситуации особенно обидно и неприятно – сегодня удастся найти с ними общий язык.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 марта для Раков

Сосредоточиться на решении важного жизненного вопроса поможет уединении: если у вас будет возможность хотя бы ненадолго остаться один на один с собой, мысли образуют стройный ряд и подсажу верное решение.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 марта для Львов

Новые знакомства в этот день вряд ли окажутся приятными, поэтому не стоит допускать чужих людей в круг своего общения – лучше под благовидным предлогом отказать им в этом.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 марта для Дев

Если чувствуете перед кем-то вину, лучшего времени для того, чтобы признать ее и попросить прощения, не найти: вас обязательно поймут и великодушно простят.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 марта для Весов

Единственный способ борьбы с грустными мыслями, которые могут одолеть вас в это время – помощь тем, кто в этом нуждается: всегда найдутся люди, которым тяжелее, чем вам.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 марта для Скорпионов

Сегодня не стоит никому ничего обещать: скорее всего, вы не сможее сдержать данное вам слово, из-за чего впоследствии будете испытывать угрызения совести – не стоит до этого доводить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 марта для Стрельцов

Отсутствие взаимопонимания с окружающими людьми может привести к досадным конфликтам: чтобы избежать такого сценария, постарайтесь как можно больше слушать и как можно меньше говорить.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 марта для Козерогов

Принятие серьезного жизненного решения необходимо отложить хотя бы на день: сегодня вы, как принято говорить, все равно пороху не выдумаете, а уже завтра ответ на поставленный вопрос придет сам собой.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 марта для Водолеев

Свойственные вам чувствительность и впечатлительность могут оказать вам недобрую услугу, поэтому стоит проявить твердость характера и не принимать близко к сердцу чужие – несправедливые – слова.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 марта для Рыб

День, когда не стоит давать деньги в долг – с его возвращением могут возникнуть сложности: если кредитор действительно нуждается в средствах, он подождет до завтра.

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