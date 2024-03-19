Гороскоп на 20 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно верить в свои силы

День, когда для того, чтобы достичь хоть какого-нибудь – даже незначительного – результата, необходимо верить в свои силы.

В противном случае ничего путного не получится, можно даже не стараться – вариант будет нулевым. Нежелательно также идти на поводу у других людей, которые могут склонять к своей точке зрения: согласившись, впоследствии придется пожалеть, так что нужно хорошо подумать, прежде чем принимать чужую – и, возможно, чуждую – позицию.

Овен

От вредных – хоть и очень вкусных – продуктов сегодня желательно отказаться: они и в любо другой день не приносят пользы организму, но в этот день непременно отложатся лишними килограммами на боках.

Телец

Не стоит брать на себя чужие обязанности, даже если тот, на кого они возложены изначально, будет вас очень об этом просить: скорее всего, в деле существуют серьезные проблемы, о которых они вам не скажут.

Близнецы

Сны нынешней ночи очень важны для представителей вашего знака: они на все сто процентов окажутся вещими – главное, во-первых, хорошо их запомнить, а во-вторых, правильно расшифровать.

Рак

День, несмотря на его будний статус, звезды советуют посвятить уходу за собой: во-первых, его необходимость уже назрела, а во-вторых, сам процесс принесет вам массу приятных эмоций, в которых вы нуждаетесь как никогда.

Лев

Тем, кто давно озабочен решением жилищного вопроса, необходимо воспользоваться энергиями дня: сегодня можно снимать и сдавать квартиру, приобретать и продавать недвижимость, переезжать на ПМЖ.

Дева

Если вам понадобится помощь, обращайтесь за ней к близким вам людям – они сделают все, что нужно, и даже больше, да и лишних вопросов задавать не станут, что в вашей ситуации очень важно.

Весы

В отношениях с теми, кто вам дорог, нельзя давать волю эмоциям: под их влиянием вы можете сказать что-то такое, чего они вам не простят, как бы вы при этом не пытались впоследствии искупить свою вину.

Скорпион

Вывести вас сегодня из состояния душевного равновесия может кто угодно – от членов семьи до совершенно незнакомых вам людей: единственным способом не встрять в серьезный скандал – игнорировать их выпады.

Стрелец

Составляя рабочий план, постарайтесь максимально верно расставить приоритеты: начните с самого важного дела, а все менее серьезное и значимое оставьте на потом – как говорится, «на закуску»

Козерог

День благоприятен для возвращения долгов, причем, как материального, так и морального свойства: если нет возможности отдать все, стоит вернуть хотя бы часть – это стает хорошей финансовой приметой.

Водолей

Прилив энергии, который вы ощутите в этот день, нужно направить не на праздное времяпрепровождение и, уж тем более, не разговоры с друзьями и подругами, а на работу – он даст потрясающий результат.

Рыбы

Не раскрывайте свой секрет даже самым близким людям: они – совершенно без злого умысла – проговориться, и то, что для вас очень важно и ценно станет предметом обсуждений, слухов и сплетен.

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