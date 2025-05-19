Гороскоп на 20 мая для всех знаков Зодиака: день испытаний и разрывов с близкими людьми

Гороскоп на 20 мая / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Главной неприятностью, вероятной в это время, является предательство со стороны самых бликах людей — любимых и друзей. Но в большинстве случаев, и стоит сказать себе об этом честно, отношения с теми, кто нам изменит, уже давно никого не радовали и постепенно сходили на нет, поэтому окончательный разрыв, который возможен сегодня, был делом времени.

Тем не менее, необходимо держать себя в руках, раздражение, которое в течение дня перерастет в агрессию, чревато серьезными столкновениями с окружающими людьми. — вряд ли от эого кому-то станет легче.

Овен

Несмотря на свойственные вам от природы эмоциональность и вспыльчивость, сдержитесь и проигнорируйте происки недоброжелателей — таким образом вам удастся направить их зло против них самих.

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Телец

День, когда не стоит выяснять отношения с любимым человеком: если вам не удастся удержать себя в руках, ситуация может выйти из-под контроля и привести к ссоре, о которой вам впоследствии придется пожалеть.

Близнецы

Услышав что-то неприятное, касающееся вас или — что еще неприятнее — кого-то из ваших близких: не спешите принимать это близко к сердцу — лучше подумайте о том, кто хотел задеть вас за живое таким образом

Рак

Упадок сил, который вы можете почувствовать в это время, будет обусловлен не недугами, усталостью, поэтому лучшее, что вы сможете сделать, чтобы восстановить иссякающие силы — менять режим труда и отдыха.

Лев

Общаясь с неприятными вам людьми, вы только впустую потратите энергию, которая предназначена для совершения серьезных профессиональных — и бытовых — дел, так что по возможности обходите их десятой дорогой.

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Дева

Неожиданные — и при этом щедрые — предложения сегодня нужно принимать с осторожностью, особенно если они последуют от малознакомых — непроверенных — людей, иначе рискуете стать жертвой мошенников.

Весы

В этот день звезды рекомендуют вам меньше говорить и больше слушать — так вы станете обладателями ценной профессинальной — и не только — информации, которую не смогли бы получить ни в какой другой ситуации.

Скорпион

Ни в коем случае не вмешивайтесь в чужую личную жизнь, даже если вас об этом попросят те, кого она непосредственно касается: если после вашего совета что-то пойдет не так, бывший друг легко может оказаться врагом.

Стрелец

Не стоит поднимать себе настроение при помощи алкогольных напитков, даже если у вас есть ля этого повод: — под их воздействием можно наговорить близким людям лишнего, что испортит ваши отношения.

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Козерог

Общаясь с людьми, постарайтесь не говорить лишнего — неизвестно, каким образом отразятся сказанные вами слова на ваших отношениях, а, как следствие, и на вас лично, так что осторожность — превыше всего.

Водолей

ОТ крупных финансовых операций — таких как заключение важных сделок и подписание серьезных договоров, в том числе и кредитных, в этот день лучше отказаться, вместо ожидаемой прибыли они принесут убыток.

Рыбы

Не стоит делать свою личную жизнь достоянием широкой общественности, обсуждая ее с людьми, которым не можете доверять на все сто процентов — не исключено, что они используют ваши тайны вам во зло.

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