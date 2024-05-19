Гороскоп на 20 мая для всех знаков Зодиака: день, когда мы сможем открыть давнюю тайну

День, когда жизнь, сделав полный поворот "колеса", возвращает нас к исходной точке.

В такие времена мы – вольно или невольно – возвращаемся в прошлое, чтобы "закрыть" оставшиеся незавершенными дела и проекты, а это значит, что к новым начинаниям приступать не следует – нужно закончить старые, отложенные в долгий ящик. Также в течение дня может неоднократно возникать ощущение дежавю – это даст возможность раскрыть давнюю тайну, которая не давал покоя продолжительное время.

Овен

Любые – даже не самые значительные – финансовые операции лучше перенести на другой день: небольшая ошибка при оформлении счетов за коммунальные услуги может стать причиной серьезной неразберихи.

Телец

Среди идей, которые сегодня будут приходит вам в голову, попадутся по-настоящему стоящие – постарайтесь их как-то зафиксировать, чтобы не забыть – лучше всего записать для памяти.

Близнецы

Не стоит общаться с людьми, с которыми вы в прошлом расстались из-за ссоры: воспоминание о той ситуации может стать причиной нового – еще более серьезного и неприятного – конфликта.

Рак

Сложатся благоприятные условия для примирения с человеком, которого вы обидели некоторое время назад: признайтесь ему в том, что были неправы, и он охотно пойдет вам навстречу и забудет все разногласия.

Лев

Сегодня представителям вашего знака можно – хотя бы на время – забыть об окружающих, а подумать о самих себе – уделить внимание своему душевному, а заодно и физическому состоянию.

Дева

В этот день, как ни в какой другой, необходимо взвешивать каждое свое слово: находясь в состоянии раздражения, вы легко можете наговорить того, о чем впоследствии будете сильно жалеть.

Весы

Сегодня вам понадобится вся ваша ваша доброжелательность и общительность: окружающие вас люди будут нуждаться в душевном тепле и внимании – не стесняйтесь им его дарить.

Скорпион

Не стоит углубляться в воспоминания, даже если они будут очень приятными: таким образом вы рискуете потеряться во времени и подойти к событиям сегодняшнего дня с мерками вчерашнего.

Стрелец

Понимание того, как правильно выстраивать дальнейшие отношения с близким человеком, которое долгое время не складывались в вашем сознании, придет к вам как будто бы само собой – точнее, от звезд.

Козерог

Вам сегодня желательно максимально отгородиться от окружающего мира – сократить общение, не посещать мест массового скопления людей: это даст вам возможность избежать досадных конфликтов и ссор.

Водолей

Не пытайтесь доказать кому-либо свою правоту: во-первых, вам это все равно не удастся, а во-вторых, оставьте другому человеку право на собственную точку зрения – все не могут думать одинаково.

Рыбы

Необходимо воспользоваться возможностью вывести на новый – более близкий – уровень отношения с кем-то из важных для вас людей: с этого времени вы начнете лучше понимать друг друга.

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