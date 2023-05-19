Гороскоп на 20 мая для всех знаков Зодиака: день, когда помощь другому вернется ответным добром

День – разумеется, условно – можно разделить на две части, которые хоть и кардинально, но все-таки отличаются друг от друга.

В первой половине можно продолжать составлять планы на будущее, а во второй – приступать к их реализации, но делать это нужно постепенно, не торопясь и не форсируя обстоятельства. Помощь, оказанная сегодня другому человеку, окажется хорошей приметой: она очень быстро вернется к своему "автору" ответным добром.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 мая для Овнов

Почувствовав любое недомогание, не торопитесь решать проблему при помощи таблеток: скорее всего, всему виной – переутомление, поэтому достаточно будет немного отдохнуть и восстановить силы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 мая для Тельцов

К цели, которую вы сегодня поставите перед собой, необходимо двигаться поступательно, шаг за шагом, не забегая вперед, но и не плетясь в хвосте – только так можно будет получить необходимый вам результат.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 мая для Близнецов

Несмотря на то, что сны, которые вы увидите нынешней ночью, окажутся прерывистыми, а их части покажутся вам не связанными между собой, на самом деле пророческий смысл в них есть, главное – уловить его.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 мая для Раков

Если вам нужно выяснить недоразумение, возникшее в отношениях с любимым человеком, приурочьте разговор с ним ко второй половине дня – в это время вы оба будете настроены на необходимый вам компромисс.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 мая для Львов

В течение дня и – особенно! – до обеда, необходимо держать себя в руках, не позволяя эмоциям выплескиваться наружу: под их влиянием вы можете обидеть людей, которые не сделали вам ничего плохого.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 мая для Дев

Если провести деловые переговоры ближе к вечеру не представляется возможным, лучше и вовсе отложить их на другой день: таким образом удастся достичь целей, которые были поставлены изначально.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 мая для Весов

Бесцеремонное вмешательство в чужую личную жизнь – даже с учетом благих намерений и свойственных вам дипломатических качеств – может сыграть с вами злую шутку: вам могут приписать корыстные мотивы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 мая для Скорпионов

День, когда вам не стоит делать резких движений – в буквальном смысле слова: нельзя заниматься силовыми видами спорта и даже просто поднимать тяжести – "сорвав" спину, вы какое-то время будете двигаться с трудом.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 мая для Стрельцов

Занимаясь решением профессиональных вопросов, необходимо придерживаться хоть какой-то системы: если хвататься то за одно, то за другое, успеха не достигнешь.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 мая для Козерогов

Не позволяйте себе двусмысленных шуток по отношению к окружающим вас людям: они могут не оценить ваше чувство юмора, и в результате вы наживете себе врага, как говорится, на ровном месте.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 мая для Водолеев

Энергией, которой вы будете располагать сегодня, нужно распоряжаться экономно: если вы все потратите с самого утра, уже после обеда ее не хватит даже на самые элементарные вещи.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 мая для Рыб

Даже если обстоятельства будут склонять вас к грусти, старайтесь сохранять хорошее настроение: в результате оно войдет в унисон с космическими энергиями и жизненные обстоятельства изменятся к лучшему.

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