Гороскоп на 20 мая для всех знаков Зодиака: день, которій может бесповоротно изменить нашу жизнь

Даже если по какой-то причине они покажутся нам неприемлемыми, не стоит торопиться с выводами, которые — в силу своей поспешности и необдуманности– с большой долей вероятности окажется неверными. Т

о, что сегодня кажется негативным, со временем обретет явные черты позитива, выведя нас на новый уровень нашей собственной жизненной истории.

Также звезды предостерегают нас от желания кому-либо отомстить: именно сегодня для этого могут сложиться максимально благоприятные обстоятельства, но стоит ли ими пользоваться — решать каждому придется самостоятельно.

Овен

Из-за вероятного риска материальных потерь очень важно соблюдать осторожность в отношении финансов и дорогостоящих украшений: первые необходимо тратить без фанатизма, а вторые лучше сегодня не надевать.

Телец

День — или хотя бы его часть — желательно провести в компании друзей, особенно если вы с ними давно не виделись: вам удастся не только хорошо отдохнуть, но и обменяться мнениями по самым разным вопросам.

Близнецы

Какими бы делами — рабочими или домашними — вы сегодня ни занимались, не пытайтесь объять необъятное, сделав несколько дел одновременно — справиться в результате не удастся ни с одним из них.

Рак

Не стоит на слово верить тем, кто обещает вам золотые горы без каких-либо усилий с вашей стороны: желательно убедиться в том, что предложение имеет под собой реальные основания, а лучше — и вовсе отказаться от него.

Лев

День имеет смысл посвятить вашему любимому делу — уходу за собой, что предусматривает полное погружение в процесс, а, значит, важные дела профессионального или делового плана на это время лучше не назначать.

Дева

Важную задачу, которую может в этот день поставить перед вами начальство, необходимо решать поэтапно, разделив работу на несколько взаимосвязанных частей, взять такую «высоту» с надета все равно не удастся.

Весы

Принимая серьезное жизненное — или профессиональное — решение, самое главное — не торопиться: в спешке можно упустить важные факторы «за» или «против» шага, который предстоит сделать, и — всерьез ошибиться.

Скорпион

Приятные сюрпризы, которые устроит вам сегодня сама жизнь, не означают, что эти события нужно отмечать, используя алкоголь: предстаивтелям вашего знака от него сегодня лучше отказаться наотрез.

Стрелец

Очень важно внимательно отнестись к знакам, которые будут попадаться на вашем пути: проигнорировав их, вы легко сможете совершить нежелательную ошибку, которая в результате заведет вас не туда, куда нужно.

Козерог

Мощную энергию, всплеск которой вы ощутите в это время, звезды советуют вам направить на благие дела, которые не связаны с вами лично — например, помощь нуждающимся –в том числе, и незнакомым — людям.

Водолей

Любой поступок, совершенный вами сегодня, будет иметь для вас огромное значение: их бумеранг прилетит не сразу, но окажется пролонгированным во времени, то есть, еще долго будет напоминать вам о совершенной ошибке.

Рыбы

Рыбам звезды советуют перестать делать вид, что проблемы, с которой они столкнулись в последнее время, не существует: только начав активно действовать, стараясь ее решить, можно будет добиться успеха.

