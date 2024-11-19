Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака: день гармонии и счастья

Один из самых гармоничный и счастливый день лунного календаря, который приходит на смену одному из самых опасных, пережитых накануне.

За серьезную работу сегодня, несмотря на разгар рабочей недели, браться не стоит – на нее банально не хватит сил, поэтому нужно заниматься легкими делами или вовсе посвятить день отдыху. Время также благоприятно для обращения за помощью к высшим силам: можно создавать талисманы и обереги, которые должны обеспечить человеку защиту от непредвиденных обстоятельств и опасностей.

Овен

Почувствовав даже незначительно недомогание, нужно отложит в сторону все дела и немного отдохнуть – скорее всего, оно обусловлено накопившейся усталостью – в последнее время вы очень много работали.

Телец

Общение с близкими людьми сегодня не принесет того позитива, на который вы рассчитываете, а вот испортить отношения с ними может вполне, так что постарайтесь избегать разговоров даже н самые безобидные темы.

Близнецы

Выбирая между материальным и духовным началом, остановитесь на втором: возвышенные мысли сделают вас чище и добрее, а если они еще и подтолкнут вас к хорошим поступкам, то и подавно.

Рак

День, когда существующие проблемы – преимущественно, профессионального характера – будут решаться как будто бы сами собой, без серьезных и ощутимых усилий с вашей стороны.

Лев

Время желательно посвятить не столько работе над важными профессиональными проектами, сколько планированию и продумыванию тактики по достижению поставленной цели, а также уточнению нюансов.

Дева

Силы, прилив которых вы почувствуете ближе к обеду, необходимо расходовать экономно – только на самые важные профессиональные дела, от решения второстепенных задач звезды советуют отказаться.

Весы

Представителям вашего знака – несмотря на будний день – необходимо исключить непосредственную работу из перечня первостепенных задач: успешной она не будет, так что лучше отложить ее потом.

Скорпион

Ответ на важный – жизненный или профессиональный – вопрос, который вы бьетесь уже долгое время, неожиданно придет сам собой – останется только удивляться, почему вы до сих пор до него не додумались.

Стрелец

Поскольку в силу самых разных – как субъективных, так и объективных причин – ваша самооценка в последнее время заметно снизилась, потратьте нынешний день на то, чтобы исправить ситуацию, повысив ее.

Козерог

Несмотря на то, что выплата, которая сегодня поступит на ваш счет, поразит своей щедростью, распоряжаться деньгами необходимо экономно, допуская только те траты, которые вам действительно необходимы.

Водолей

Окружающие будут настроены позитивно, поэтому общение с ними превратиться в настоящее удовольствие: прежде всего это касается друзей и любимых, но порадуют даже совершенно посторонние люди.

Рыбы

День благоприятен для крупных – скорее всего, бытовых – покупок, которые вы давно собирались сделать: сегодняшние приобретения окажутся на редкость удачными – они будут работать долго и без перебоев.

Читайте также: