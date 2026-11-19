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Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда эмоции могут взять верх
Не самый простой день, когда все мы становимся очень эмоциональными, мнительными и обидчивыми.
Разговаривая с окружающими — особенно это кается близких нам людей и друзей, важно взвешивать каждое слово, иначе вспыхнувшая в это время ссора затянется надолго, а процесс примирения окажется очень трудным.
Делая другим добро, нужно помнить, что оно обязательно вернется в многократном объеме.
Овен
В любых жизненных обстоятельствах, ни в коем случае нельзя жалеть себя — такое деструктивное чувство может ослабить представителей знака и сделать их неконкурентоспособными в глазах коллег и особенно соперников.
Телец
Вспышки гнева, которые смогут преследовать представителей знака в течение дня, необходимо игнорировать во что бы то ни стало — они помешают вам работать, да и отношения с окружающими могут испортиться.
Близнецы
День, несмотря на пятницу, желательно провести в уединении — это поможет вам сосредоточиться на собственном внутреннем мире, чтобы подумать о первоочередных задачах и отношениях с близкими людьми.
Рак
В время работы — как стационарной, так и удаленной — главное, не отвлекаться на пустопорожние — не имеющие отношения к работе — разговоры, посты в социальных сетях и — особенно! — несанкционированные перекусы.
Лев
Худшее, что представители знака могут сегодня сделать, это обсудить — и осудить — другого человека за его поступок: в самом скором времени жизнь может поставить вас в аналогичную ситуацию, и кто знает, поступите вы сами.
Дева
Общение с родными и близким людьми необходимо — разумеется, по возможности — свести к минимуму: поссорившись из-за ерунды сегодня, вы долго не сможете помириться, из-за чего можете страдать.
Весы
День благоприятен для процесса, который когда-то в школе называли «работой над ошибками»: необходимо будет проанализировать, что в последнее время было сделано неправильно, и постараться все исправить.
Скорпион
Постарайтесь быть если не добрее, то хотя бы немного терпимее к окружающим вас людям: вряд ли они действительно стремятся к тому, чтобы разозлить вас, это выходит у них случайно, поэтому не стоит злиться.
Стрелец
Выбирая между духом и материей, постарайтесь остановиться на первом: материальное и так занимает в жизни представителей вашего знака слишком много места, теперь же пришло время подумать о потребностях своей души.
Козерог
Кто бы в этот день ни обратился к вам за помощью — близкий или совершенно незнакомый человек, постарайтесь ему не отказывать — можете быть уверены, что добро вернется к вам в гораздо большем объеме.
Водолей
В этот день звезды могут посылать вам массу тайных знаков, которые окажутся ценной подсказкой относительного того, как вести себя в сложившейся — непростой — жизненной ситуации, — главное, прислушаться к ним.
Рыбы
День — разумеется, если у вас появится такая возможность — необходимо посвятить полноценному отдыху и восстановлению сил: в ближайшее время они вам понадобятся, так что стоит подготовиться заранее.
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