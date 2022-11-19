Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда никому не стоит доверять

День, когда не стоит принимать за чистую монету все, что будут говорить окружающие люди, в их словах будет мало правды.

Также с некоторой долей осторожности необходимо относиться к происходящим событиям: они могут показаться совсем не теми, какими являются на самом деле. Не стоит делать из них важные выводы и принимать серьезные решения, поскольку уже завтра ситуация может измениться, перевернувшись с ног на голову, так что имеет смысл немного подождать, пока реальность обретет свои настоящие черты.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 ноября для Овнов

Нежелательно делать покупки, даже если речь будет идти всего лишь о запасах продуктов на ближайшую неделю: скорее всего, они окажутся с истекающим сроком годности, а то и вовсе просроченными.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 ноября для Тельцов

Отправляясь на шопинг, будьте максимально осторожны с деньгами: сегодня можно не только потратить значительную сумму денег, нанеся урон своему бюджету, но и приобрести то, что вам совсем не нужно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 ноября для Близнецов

Сегодня звезды рекомендуют вам объединить домашнюю работу и отдых: и если с утра можно и нужно заниматься хозяйственными делами, то после обеда необходимо погулять на свежем воздухе – в лесу или парке.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 ноября для Раков

Даже если ваше настроение оставит желать лучшего, не стоит замыкаться в себе: общение с другими людьми не только развеселит вас, но и даст информацию к важным размышлениям.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 ноября для Львов

Необходимо отказаться от любых поездок, поскольку успехом они сегодня не увенчаются, лучше – разумеется, по возможности – вообще не покидать стен своего дома, тем более что у них всегда есть чем заняться.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 ноября для Дев

Хронические заболевания, которые – с большой долей вероятности – могут обостриться в этот день, необходимо лечить по схеме, которую ранее составил вам лечащий врач – только так удастся избежать недомогания.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 ноября для Весов

Любое творческое занятие – вне зависимости от того, является оно для вас работой или хобби – сегодня будут обречено на успех: не упускайте счастливый шанс создать что-то по-настоящему ценное.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 ноября для Скорпионов

Не давайте разгуляться печальным мыслям, которые могут довести вас до депрессии – в прямом смысле этого слова: постарайтесь найти положительное даже в том, что вы привыкли считать отрицательным.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 ноября для Стрельцов

Откажитесь от непродуктивного общения: разговоры обо всем и одновременно не о чем могут привести к конфликту, который вспыхнет из ничего – стоит ли говорить о том, что он приведет к плачевному результату.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 ноября для Козерогов

Чтобы завтра приступить к работе над важным профессиональным проектом, сегодня нужно подготовиться к ней: прежде всего закрыть все вопросы, которые даже теоретически могут вас тормозить.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 ноября для Водолеев

Вам сегодня – впрочем, как и всегда – нежелательно хвататься своими достижениями в профессии, финансах и личной жизни: вы банально можете сглазить сами себя и потерять то, что имеете.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 ноября для Рыб

Занимаясь хозяйственными хлопотами, не хватайтесь за все сразу – велик риск того, что еда пригорит, а вода в ванной перельется через край: лучше составьте подробный план и четко ему следуйте.

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