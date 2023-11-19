Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть готовым к любым неожиданностям

День, когда необходимо быть готовыми к любым неожиданностям – просчитать или предвидеть его события невозможно.

Преимущественно это коснется отношений с людьми, которые застыли в статус-кво и не двигаются ни туда, ни сюда. Похоже, пришло время разобраться и либо продолжить их с чистого листа, либо закончить, поставив в конце твердую точку.

Овен

Решая, как поступить в сложившейся ситуации, дайте "высказаться" своему внутреннему голосу: его "мнение" окажется куда вернее, чем соображения разума, который сегодня может ошибаться.

Телец

Свойственное вам упрямство – не лучшее качество в любой другой день, но сегодня оно может сыграть с вами злую шутку, поэтому необходимо максимально отказаться от его появлений.

Близнецы

Даже если на этот день, несмотря на то, что он выпадает на понедельник, вы не запланировали серьезных дел, не стоит тратить его на пустые разговоры и споры: лучше найти время для того, чтобы отдохнуть.

Рак

Привычка прятаться в свою "раковину" от общения с окружающими вас людьми – не лучшая идея для любого дня, но для сегодняшнего – особенно: от собеседников вы можете узнать много интересного.

Лев

Встреча с друзьями или родственниками, которых вы давно не видели, окажется полезной во многих отношениях: вы не только хорошо проведете время, но и получите ценный и современный совет.

Дева

День благоприятен для примирения с человеком, которого вы – вольно или невольно – обидели: вы уже давно раскаялись в содеянном, так что поспешите восстановить добрые отношения.

Весы

Если вы давно хотели что-то изменить в своей жизни, благоприятное время пришло: сегодня судьба может подать вам знак относительного того, как вам нужно поступать впредь, чтобы достичь своей цели.

Скорпион

Не стоит принимать участие в ссорах и спорах, особенно если в них будут задействованы ваши коллеги – это создаст нервозную обстановку в коллективе, что в свою очередь негативно скажется на работе.

Стрелец

Тем, кто сегодня хочет много успеть, желательно составить подробный план действий: придерживаясь его, вы сможете легко и быстро выполнить все профессиональные задачи дня.

Козерог

Не стоит возлагать особые надежды на сегодняшние трудовые свершения – из-за расслабленности, которая будет вам присуща, вам вряд ли удастся сделать что-то серьезное, так что лучше посвятить это время отдыху.

Водолей

Не стоит нервничать по поводу мелких неурядиц профессионального и бытового свойства – не пройдет и суток, как вы благополучно о них позабудете, так что лучше поберечь нервные клетки.

Рыбы

Сегодня не стоит принимать важные профессиональные и личные решения: если вы ошибетесь – а такая вероятность велика – серьезных последствий избежать не удастся, так что лучше не рисковать.

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