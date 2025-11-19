Гороскоп на 20 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда реальность может искажаться

Гороскоп на 20 ноября / © Associated Press

Реклама

Сильнее всего вероятность ошибки — и довольно крупной — будет подстерегать в интернете, где всегда велик риск принять желаемое за действительное, а в этот день — особенно.

Поэтому от знакомств в социальных сетях и на сайтах знакомств сегодня лучше отказаться.

Овен

Почувствовать, что жизнь налаживается, поможет физический труд: его результаты окажутся настолько приятными и, что немаловажно, весомыми, что и на душе станет гораздо легче, чем было до этого.

Реклама

Телец

Необязательное общение — как по телефону, так и в интернете — не принесет ничего, кроме усталости и чувства потраченного даром времени, поэтому настоятельно рекомендуется в этот день от него отказаться.

Близнецы

Общаться с агрессивно настроенными людьми нельзя всегда, но в этот день — особенно: пользы такой диалог все равно не принесет — взаимопонимания достичь не удастся, а вот настроение можно будет испортить надолго.

Рак

Прежде чем ответить себе на важный вопрос или принять серьезное жизненное решение, желательно несколько раз «отмерить» и только потом «резать», в противном случае можно пожалеть о своей опрометчивости.

Лев

Участие в рискованных проектах, особенно если их будут предлагать малознакомые люди, скорее всего, принесет не прибыль, которой вас настойчиво будут соблазнять, а убыток, поэтому стоит от них отказаться.

Реклама

Дева

День желательно провести в душевной моральной и комфортной физической обстановке: в это время рекомендуется без особой надобности не покидать стен своею дома и, более того, наслаждаться своим пребыванием в нем.

Весы

Непорядочный поступок, совершенный в этот день — исключительно под влиянием объективных или субъективных причин — может всерьез и надолго испортить вашу хорошую репутацию, так что лучше этого избегать.

Скорпион

Обиды, которые некоторое время назад нанесли друзья или близкие родственники, могут в самый неожиданный момент дать о себе знать, рассорив вас с ними в очередной раз — постарайтесь не поддаваться эмоциям.

Стрелец

Толку от деловых переговоров сегодня не будет — вам все равно не удастся убедить партнеров в своей правоте, поэтому лучше не тратить на это бесполезное занятие время и силы, а посвятить их более полезному занятию.

Реклама

Козерог

Проект, которым вы безрезультатно занимаетесь долгое время, скорее всего, за исчерпанным сроком давности уже не имеет будущего, поэтому лучше отказаться от его реализации и заняться чем-то более перспективным.

Водолей

Человек из прошлого, который неожиданно появится в вашей жизни, не принесет в нее ничего кроме неприятных воспоминаний, поэтому от общения с ним желательно отказаться, во всяком случае, сегодня.

Рыбы

Не стоит делиться своими профессиональными замыслами с коллегами, в противном случае спустя какое-то время вы рискуете с удивлением и недовольством узнать, что кто-то из них воплотил ваши мечты в жизнь.

Читайте также: