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Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака: день, когда дает о себе знать интуиция

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака: день, когда дает о себе знать интуиция

Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда дает о себе знать интуиция – с ее помощью можно найти ответы даже на самые сложные – и "зависшие" – вопросы. 

От активных действий – как в профессиональной, так и в бытовой сфере – звезды рекомендуют воздержаться, все равно успехом они не увенчаются. Зато можно планировать будущие проекты: благодаря прозорливости, которая будет свойственна нам в этот день, удастся составить максимально реальные и одновременно успешные планы. 

Овен 

Чем бы вы сегодня ни занимались, вас ждет успех – не только карьерный, но и финансовый, поэтому можно как продолжать начатые ранее, но отложенные дела, так и приступать в реализации новых проектов. 

Телец 

Успешными в этот день окажутся любые дела, но представители вашего знака лучше всего сосредоточиться на решении финансовых вопросов – не только можно, но и нужно подписывать договоры и заключать сделки. 

Близнецы 

Решение профессиональных вопросов желательно запланировать на первую половину дня, а вторую – благо, на календаре пятница – посвятить родным и близким людям, а также друзьям, с которыми вы давно не виделись. 

Рак 

В решении профессиональных вопросов неоценимую помощь окажут знакомые, к которым стоит обратиться за необходимой помощью – пользу от давних связей еще никто не отменял. 

Лев 

День благоприятен как для работы, так и для отдыха: пятница плавно переходит в выходные, поэтому вторую ее половину можно посвятить любимому занятию или наведению порядка в доме. 

Дева 

Хорошо пойдут дела, по какой-то причине отложенные на время в долгий ящик: удастся не только наверстать упущенное, но и сделать хороший профессиональный задел на ближайшее будущее. 

Весы 

Нельзя игнорировать знаки, которые в это время будут посылать представителям вашего знака высшие силы: вполне возможно, что они хотят вам сообщить что-то очень важное и что имеет особое значение, приятное. 

Скорпион 

Постарайтесь с самого утра настроиться на деловой лад и составить максимально четкий план действий, который вам необходимо предпринять – в таком случае вы сможете сделать все и даже больше. 

Стрелец 

Сегодня удачными окажутся любые переговоры – как делового, так и личного характера, поэтому, если вам необходимо достичь важной договоренности, назначайте встречу именно на этот день. 

Козерог 

Откажитесь от негативных мыслей и недобрых высказываний в адрес окружающих вас людей, даже если они объективно будут их заслуживать – помните о бумеранге, который сегодня будет особенно активным. 

Водолей 

День, несмотря на финал недели, благоприятен для оформления важных документов – прежде всего в государственных учреждениях, которые звезды сегодня советуют вам посетить в обязательном порядке. 

Рыбы 

Чем доброжелательнее вы будете смотреть на окружающий вас мир, тем больше он будет вам благоволить, поэтому не скупитесь на позитив, улыбки, хорошие слова и комплименты в адрес тех, кто находится рядом. 

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Дата публикации
Просмотры
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