Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака: день, когда можно планировать важные дела и проекты

Негатив предыдущих двух дней уходит или преобразуется в позитив – сила энергии остается, главное – не тратить ее понапрасну.

День благоприятен для любых проектов, так или иначе связанных с творчеством: его рекомендуется привносить даже в решение сугубо технических – далеких от "лирики" – задач. На это время можно планировать презентации важных проектов – "товар" удастся показать лицом.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 октября для Овнов

На недоразумения в отношениях со второй половинкой не стоит обращать внимания: мелкие конфликты бывают у всех, не стоит гневить бога и делать, образно говоря, из мухи слона.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 октября для Тельцов

День благоприятен для облагораживания окружающего пространства, и начать в этом плане желательно с собственного дома – например, приступить к ремонту или хотя бы устроить генеральную уборку.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 октября для Близнецов

У тех из вас, кто пока еще не обрел личное счастье, открывается светлая полоса: сегодня вы можете как встретить человека, с которым захотите провести всю жизнь, так и получить предложение руки и сердца.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 октября для Раков

Звезды настоятельно рекомендуют вам сегодня помечтать: любые – даже самые смелые – желания удастся воплотить в жизнь, главное, выбрать то, что в данный период времени больше всего вам нужно.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 октября для Львов

Лучшим "лекарством" от усталости для вас станет культурный отдых: вместо пассивного времяпрепровождения на диване желательно отправиться в театр, на концерт или вернисаж.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 октября для Дев

В профессиональном плане преуспеют те, кто не бросает начатое на полпути, а доводит все до конца, поэтому все, что находится у вас сейчас в работе, необходимо завершить, и только потом браться за новые проекты.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 октября для Весов

Составляя профессиональные планы, сосредоточьтесь на одной – самой важной – цели и двигайтесь только к ней, не распыляясь на второстепенные занятия: погоня за несколькими зайцами, как известно, бесперспективна.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 октября для Скорпионов

Постарайтесь делать все вовремя и не запускать профессиональные дела, в противном случае они превратятся в снежный ком, выбраться из которого окажется совсем непросто – придется работать до самой ночи.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 октября для Стрельцов

День благоприятен для торговли: если вы не собираетесь ничего продавать, то сосредоточьтесь на покупках – все, что вы приобретете сегодня, окажется крайне удачным и прослужит долго.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 октября для Козерогов

Чем смелее замысел, который вы решите сегодня воплотить в жизнь, тем лучше: звезды любят смелых, поэтому поспособствуют тому, чтобы все сложилось максимально быстро и удачно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 октября для Водолеев

Звезды рекомендуют вам обратить внимание на сны, которые приснятся вам нынешней ночью: в них может содержаться пророчество относительно того, как сложатся ваши отношения с любимым человеком.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 октября для Рыб

Прежде чем взяться за воплощение в жизнь важного профессионального проекта, взвесьте свои силы – их должно хватить на продолжительный "забег", будет обидно бросить все на полпути.

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