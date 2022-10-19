Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака: день, когда можно планировать важные дела и проекты

Негатив предыдущих двух дней уходит или преобразуется в позитив – сила энергии остается, главное – не тратить ее понапрасну.
День благоприятен для любых проектов, так или иначе связанных с творчеством: его рекомендуется привносить даже в решение сугубо технических – далеких от "лирики" – задач. На это время можно планировать презентации важных проектов – "товар" удастся показать лицом.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 20 октября для Овнов
На недоразумения в отношениях со второй половинкой не стоит обращать внимания: мелкие конфликты бывают у всех, не стоит гневить бога и делать, образно говоря, из мухи слона.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 20 октября для Тельцов
День благоприятен для облагораживания окружающего пространства, и начать в этом плане желательно с собственного дома – например, приступить к ремонту или хотя бы устроить генеральную уборку.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 20 октября для Близнецов
У тех из вас, кто пока еще не обрел личное счастье, открывается светлая полоса: сегодня вы можете как встретить человека, с которым захотите провести всю жизнь, так и получить предложение руки и сердца.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 20 октября для Раков
Звезды настоятельно рекомендуют вам сегодня помечтать: любые – даже самые смелые – желания удастся воплотить в жизнь, главное, выбрать то, что в данный период времени больше всего вам нужно.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 20 октября для Львов
Лучшим "лекарством" от усталости для вас станет культурный отдых: вместо пассивного времяпрепровождения на диване желательно отправиться в театр, на концерт или вернисаж.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 20 октября для Дев
В профессиональном плане преуспеют те, кто не бросает начатое на полпути, а доводит все до конца, поэтому все, что находится у вас сейчас в работе, необходимо завершить, и только потом браться за новые проекты.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 20 октября для Весов
Составляя профессиональные планы, сосредоточьтесь на одной – самой важной – цели и двигайтесь только к ней, не распыляясь на второстепенные занятия: погоня за несколькими зайцами, как известно, бесперспективна.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 20 октября для Скорпионов
Постарайтесь делать все вовремя и не запускать профессиональные дела, в противном случае они превратятся в снежный ком, выбраться из которого окажется совсем непросто – придется работать до самой ночи.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 20 октября для Стрельцов
День благоприятен для торговли: если вы не собираетесь ничего продавать, то сосредоточьтесь на покупках – все, что вы приобретете сегодня, окажется крайне удачным и прослужит долго.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 20 октября для Козерогов
Чем смелее замысел, который вы решите сегодня воплотить в жизнь, тем лучше: звезды любят смелых, поэтому поспособствуют тому, чтобы все сложилось максимально быстро и удачно.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 20 октября для Водолеев
Звезды рекомендуют вам обратить внимание на сны, которые приснятся вам нынешней ночью: в них может содержаться пророчество относительно того, как сложатся ваши отношения с любимым человеком.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 20 октября для Рыб
Прежде чем взяться за воплощение в жизнь важного профессионального проекта, взвесьте свои силы – их должно хватить на продолжительный "забег", будет обидно бросить все на полпути.
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