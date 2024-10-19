Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака: день, который характеризует повышенная конфликтность

Чтобы не нажить себе неприятностей, желательно, образно говоря, залечь на дно и слиться к окружающей средой. Лучше всего – и в воскресенье это не проблема – и – не покидать свой дом и не общаться с окружающими людьми, причем, не только незнакомыми, но и родными и близкими. Если же такой возможности не представится, желательно хотя бы отказаться от осуждения тем, в которых трудно прийти к согласию.

Овен

Негативные мысли, которые – с большой долей вероятности – могут одолевать в этот день, боятся активных действий, поэтому чем больше дел вы себе сегодня запланируете, тем лучше для вас.

Телец

Необходимо максимально сократить общение, даже если оно намечено всего лишь в режиме онлайн: отвлечет вас от работы – пусть даже всего лишь домашней и не даст выполнить даже половину запланированного на день.

Близнецы

Чем меньше вы сегодня будете общаться с родными и близкими, тем лучше для отношений с ними: слишком тесный контакт может привести к серьезному конфликту, поэтому нужно держать дистанцию.

Рак

Не стоит принимать близко к сердцу критику, услышанную от близкого человека: скорее всего, она будет брошены в пылу ссоры, поэтому, поостыв, он перед вами обязательно извинится.

Лев

День благоприятен для наведения чистоты и прядка в доме: уборка разной степени сложности, вплоть до генеральной, позволит не только вылизать все поверхности, но и очистить энергетику своего жилья.

Дева

Представителям вашего знака не стоит не только тратить деньги, но даже просто брать их в руки: это может стать плохой приметой, предрекающей перекрытия движущихся к вам финансовых потоков.

Весы

Самое главное сегодня – не позволять эмоциям взять над собой верх: под их влиянием можно наломать большое количество дров, которые впоследствии не станет разгребать никто, кроме вас.

Скорпион

Привести в порядок нервную систему, которая расшаталась в последнее время, помогут занятия своим хобби – желательно, чтобы оно было связано с мелкой моторикой рук – например, шитьем или вязанием.

Стрелец

Нежелательно с кем-либо делиться своими планами на жизнь, особенно если они очень важны для вас – например, связаны с приятными переменами в личной жизни: сглаз, увы, еще никто не отменял.

Козерог

Решение, принятое в этот день, с большой долей вероятности может оказаться ошибочным, поэтому лучше перенести этот процесс на другое – более благоприятное – время.

Водолей

Не стоит рассчитывать на продолжение отношений с человеком из далекого прошлого, который неожиданно появится в вашей жизни – скорее всего, ничего подобного с вами и бывшим возлюбленным не случится.

Рыбы

Желательно – благо, а календаре воскресенье – уделить максимум внимания своим родственникам – особенно, пожилым: это позволит вам не только помочь им, но и пополнить собственный запас сил и энергии.

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