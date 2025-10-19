Гороскоп на 20 октября для всех знаков Зодиака: самый опасный день во всем лунном календаре

Гороскоп на 20 октября / © Credits

Все, что мы тщательно прячем от окружающих в другое время, сегодня — под влиянием негативных космических энергий, может выйти наружу и доставит массу неприятностей как окружающим нас людям, так и нам самим.

Особенно тяжел нынешний день для тех, кто имеет ментальные проблемы — им желательно полностью отказаться от общения с кем бы то ни было. Впрочем, всем остальным тоже рекомендуется — разумеется, по возможности — сократить какие-либо контакты, что в понедельник для большинства из нас окажется затруднительным. В таком случае нужно хотя бы соблюдать осторожность и — хотя бы — не говорить лишнего.

Овен

Испытывая жалость к другим, направляйте его в активное русло — помогая им, чем сможете, но при этом постарайтесь не жалеть себя — это деструктивное чувство может надолго выбиьт вас из рабочей колеи.

Телец

Не стоит допускать в отношении других людей того, чего вы не хотели бы получить в ответ: нельзя позволять себе не только злых слов, но и мыслей: почти сразу вы можете узнать, как работает пресловутый «закон бумеранга».

Близнецы

День неблагоприятен для принятия кардинальных — как профессиональных, так и личных — решений: сделав это впопыхах, вы совершите серьезную и обидную ошибку, поэтому впоследствии придется все переделывать.

Рак

Сегодня нежелательно делать серьезные и крупные покупки — они могут оказаться неудачными, а вот приобретать небольшие и недорогие вещи не только можно, но и нужно — шопинг поднимет вам настроение.

Лев

События этого дня во многом изменят ваше отношение к человеку, который до сих пор казался вам крайне неприятным: может оказаться, что все это время вы заблуждались в оценке его достоинств и недостатков.

Дева

День, когда нужно избегать слишком тесного контакта со своими близкими — их раздражительность может стать причиной ссоры, которую — несмотря на то, что она возникнет на пустом месте — трудно будет урегулировать.

Весы

Нынешний день — прекрасное время для того, что исправить совершенные ранее ошибки, особенно если они касаются отношений с близкими вам людьми: обязательно нужно извиниться перед теми, кого вы обидели.

Скорпион

Решив заняться спортом, избегайте интенсивных физических нагрузок: ваш организм сейчас не готов к тому, чтобы устанавливать мировые рекорды, поэтому вместо ожидаемой пользы напряжение принесет вам вред.

Стрелец

Какой бы важной ни казалась вам финансовая сторона жизни, на время забудьте о деньгах и подумайте о духовном: почему бы вам, например, подумать о людях, которым вы можете оказать посильную помощь.

Козерог

Капризы и недовольство окружающих может вызвать у вас ответную раздражительность, тем не менее, не позволяйте себе «разойтись» –будьте снисходительны к чужим слабостям, и они ответят вам тем же.

Водолей

Все профессиональные и бытовые дела этого дня необходимо четко планировать с самого утра, расписав их буквально по минутам, в таком случае у вас не появится неприятное ощущение, что время потеряно даром.

Рыбы

Не стоит близко подпускать к себе людей, которые по какой-то причине вам неприятны: они заберут у вас энергию, необходимую для жизни и работы, что нежелательно в любое время, но в начале рабочей недели — особенно.