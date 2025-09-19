Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда энергетику дня легко можно разрушить

Гороскоп на 20 сентября / © Associated Press

Реклама

Даже просто громко разговаривать звезды не рекомендуют — повышенный тон может нарушить царящую в мире гармонию. Необходимо также отказаться от плохих мыслей — они, как известно, материальны, и могут быстро осуществиться — и уж тем более желать кому-то зла — оно вернется бумерангом.

Овен

Не стоит грубить окружающим, даже если они будут этого заслуживать вашего негативного отношения, им это не нанесет ни малейшего морального ущерба, а вот себе — точнее, своей карме — можно всерьез навредить.

Телец

День обещает удачу по всем фронтам — как в профессиональной, так и и личной жизни, но только тем, кто сумеет сохранить спокойствие и хорошее настроение, в противном случае зашкаливающие эмоции испортят все дело.

Реклама

Близнецы

Лучший способ не навлечь на себя — чаще всего несправедливый — гнев начальства, не попадаться ему на глаза — например, взять отгул, который позволит не только поработать в тишине и покое, но и немного отдохнуть.

Рак

Выстраиваемую годами хорошую репутацию может испортить один-единственный неосторожный поступок, поэтому необходимо тщательно контролировать каждый свой шаг — ошибка может дорого вам стоить.

Лев

Любую профессиональную задачу необходимо тщательно продумать и проработать, и только потом приступать к ее реализации — экспромт может привести к серьезной ошибке, на исправление которой уйдет много времени.

Дева

Прежде чем подписать хоть какой-то документ, необходимо тщательно его изучить, особое внимание нужно обратить на тест, напечатанный внизу мелкими, неразличимыми невооруженным глазом буквами.

Реклама

Весы

Необходимо использовать все шансы, которые подарит в этот день судьба, в противном случае она может обидеться и, сочтя такое поведение неблагодарностью, на какое-то время лишить своей благосклонности.

Скорпион

Лучший способ депрессивных мыслей, которые могут нахлынуть в это время, — занятие любимым делом: если хобби по какой-то причине пока нет, самое время им обзавестись, выбрав то, которое принесет вам приятные эмоции.

Стрелец

Поддерживать настроение на высоком уровне поможет общение с близкими друзьями или любимыми людьми — главное, выбрать тех, кто точно не начнет упрекать вас в чем-то или уж тем более обижать или оскорблять.

Козерог

Неожиданная прибыль, которую вы можете получить в этот день, не повод для других финансовых операций — они с большой долей вероятности могут оказаться убыточными, так что ограничьтесь тем, что уже имеете.

Реклама

Водолей

Не стоит без раздумий принимать предложение, которое возможно в этот день: прежде чем дать положительный ответ, необходимо тщательно обдумать этот — очень важный — шаг, взвесив все факторы «за» и «против».

Рыбы

Не стоит нервничать из-за причин, которые уже завтра покажутся вам несущественными: потраченное на переживания здоровье вернуть не удастся, поэтому помните о необходимости сохранять спокойствие.

Читайте также: