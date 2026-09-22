Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда к нам вернутся ситуации из прошлого

Осенние листья на траве / © Credits

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Самым ярким психологическим моментом станет ощущение дежавю, связанное с некогда близкими людьми, с которыми мы — по разным причинам — уже давно разошлись в разные стороны.

Рассчитывать на то, что отношения с ними продолжатся так, будто бы прошедших лет не было, не стоит — скорее всего, этого не случится. Зато мы сможем понять, почему мы с ним расстались, а заодно и сдаем выводы на будущее, относительно того, какие ошибки в личной жизни повторять не стоит.

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Овен

Выбирая очередную профессиональную цель, очень важно тщательно оценить свои силы: если возникнет хотя бы малейшее сомнение в том, что удастся справиться с поставленной задачей, лучше отказаться от нее.

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Телец

Не лучший день для финансовых операций — они могут привести к неожиданным и досадным убыткам, так что лучше — если, конечно, в них нет крайней необходимости — перенести их хотя бы на пару дней.

Близнецы

Прежде чем отчитать или тем более осудить кого-нибудь за дурной, как вам кажется, поступок, попробуйте поставить себя на место совершившего его человека — возможно, вы неожиданно перемените свое мнение о нем.

Рак

События этого дня будут навевать воспоминания о былых — очень важных для вас — событиях, но, несмотря на связанные с ними приятные моменты, сосредоточиться лучше на сегодняшнем и завтрашнем дне.

Лев

Возможностей — как профессионального, так и личного — рода судьба в этот день представит предостаточно, главное — охватить максимальное количество из них: скорее всего, это будет непросто, но результат того стоит.

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Дева

В отношениях с близкими людьми важно не давать повод былым — уже давно забытым — обидам напомнить о себе: они могут нарушить довольно хрупкое внутреннее равновесие, которого вы добивались долгое время.

Весы

Попытка доказать кому-то свою правоту может закончиться серьезным скандалом, поэтому сегодня лучше не вступать в ни в какие-либо ссоры, конфликты или дискуссии — пусть каждый остается при своем мнении.

Скорпион

Не стоит тратить время на бесцельные занятия — прежде всего, обсуждения чужой личной жизни, сплетни о которых вам могут навязывать: потраченную в результате энергию, лучше направить на решение рабочих вопросов.

Стрелец

Неожиданный звонок от человека, с которым вас когда-то связывали романтические отношения, по понятным причинам взволнует, но не стоит возлагать на него больших надежд — продолжение вряд ли последует.

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Козерог

День благоприятен для занятий творчеством, который может привлекать даже представителям серьезных — технических — профессий, более того, впоследствии они смогут использовать креативные идеи в своей работе.

Водолей

На работе дела будут продвигаться с большими затруднениями, заставляя вас переступать через препятствия, а вот для занятия хобби время благоприятно — у вас есть шанс создать что-то по-настоящему стоящее и даже прекрасное.

Рыбы

Неожиданно — и как будто бы ниоткуда — возникшее желание сменить профессию, буде означать то, что в своем нынешнем деле вы уже достигли возможного потолка, поэтому можно подумать о крутых переменах

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