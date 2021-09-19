Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда можно стать жертвой мошенников

Гороскоп на 20 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда можно стать жертвой мошенников

День негативной энергетики, делающей человека слабым, зависимым от негативных жизненных факторов и уязвимым.

Впрочем, многие из нас могут проявить себя и с противоположной точки зрения: на поверхность могут выйти не лучшие качества человеческого характер – завистливость, жадность, лживость, склонность к скандалам. Также велика вероятность стать жертвой непорядочных людей и просто мошенников, поэтому важно проявлять максимальную осторожность.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 20 сентября для Овнов

Успеха добьются только те, кто с самого утра составит подробный детальный план и будет следовать ему, не отвлекаясь на решение второстепенных вопросов, которые отнимают время и силы, но не приносит пользы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 20 сентября для Тельцов

День, когда необходимо отказаться от алкогольных напитков, даже если повод для их употребления будет казаться более чем весомым: последствия – в виде вышедших из-под контроля эмоций – могут оказаться неприятными.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 20 сентября для Близнецов

Получить серьезные профессиональные результаты смогут только те, кто хорошо представляет себе, чего именно хочет достичь, остальные будут бестолково – как в лесу – "блуждать" от одной цели к другой.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 20 сентября для Раков

С плохим настроением, которое может накрыть вас с самого утра, необходимо бороться изо всех сил, в противном случае вас накроет депрессия, которую удастся одолеть только медикаментозными способами.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 20 сентября для Львов

День категорически не подходит для крупных финансовых операций, если, конечно, вы не хотите стать жертвой мошенников и впоследствии убиваться из-за своей торопливости и недальновидности.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 20 сентября для Дев

Обсуждая свои профессиональные идеи с коллегами, вы поставите их в неудобное положение: соблазн осуществить их вместо вас будет настолько велик, что они не смогут ему воспротивиться.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 20 сентября для Весов

Накопившееся к этому времени недовольство может – неожиданно для вас самих – выплеснуться в виде негативных эмоций – на близких людей, потому что они всегда находятся под рукой – важно держать себя в руках.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 20 сентября для Скорпионов

Браться за новое увлекательное, но трудоемкое дело, нужно только в том случае, если вы уверены, что вам хватит сил на его реализацию: работать придется долго и упорно, так что необходимо все рассчитать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 20 сентября для Стрельцов

Не стоит принимать на свой счет резкие слова или двусмысленную шутку: скорее всего, речь будет идти о ком-то другом, а ваша мнительность обусловлена взвинченностью, характерной для этого дня.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 20 сентября для Козерогов

Сегодня не лучший день для того, чтобы бороться со злом в любом его виде: оно сегодня настолько сильно, что велик риск пострадать – необходимо отойти в сторону и подождать, пока оно ослабеет.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 20 сентября для Водолеев

В этот день вы сможете стать свидетелем того, что в жизни все-таки существует справедливость: человек, обидевший вас, практически сразу же узнает, что такое закон бумеранга и как он действует.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 20 сентября для Рыб

Крупные финансовые операции сегодня находятся под запретом: вместо ожидаемой прибыли они могут принести досадные убытки, так что рекомендуется не торопиться и повременить с ними.

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